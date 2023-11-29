المطالبة بتعزيز الحياد الكربوني والابتكار في الزراعة والغذاء

المصدر: دبي - البيان

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أكد خبراء في مجال إعادة تصور الطبيعة في «منتدى دبي للمستقبل 2023» أهمية الابتكار في قطاع الزراعة والغذاء وتعزيز الحياد الكربوني لضمان أمن الغذاء، مع الاستفادة من خبرات أجيال الماضي.

ولفتت كريستين غولد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «ثوت فور فود»، إلى أهمية صناعات الأغذية الزراعية التي تعتمد على تقنيات إنتاج الغذاء، التقليدية منها والأكثر ابتكاراً، مؤكدة أن الزراعة الدقيقة والزراعة العمودية والبروتينات البديلة كلها أمثلة على الابتكار في هذا القطاع.

أساس الزراعة

قالت نيثيا ليلى، مؤسسة «أي سيد إكستشينج»، البذور هي الوحدة الحيوية الأساسية في الزراعة، وأيضاً أساس الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي، وأيضاً وسيلة لتوصيل التكنولوجيات الجديدة وخدمات الدعم إلى المناطق الريفية.

وأكد أحمد الشيباني، رئيس مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء العمل في المشروع الريادي في قلب دبي على توحيد المنظومة الحيوية في مكان واحد عبر بنية تحتية من الدرجة الأولى ودعم الأعمال والبرامج المجتمعية لتمكين المزارعين والأكاديميين وأصحاب الأعمال من تعزيز الابتكار والأمن الغذائي وريادة الإنتاج الغذائي المستدام الذي سيعيد تصور الطريقة التي ينتج بها العالم الغذاء ويستهلكه.

وقال بروس فريدريش، رئيس ومؤسس معهد الغذاء الجيد: «اللحوم المصنّعة مخبرياً أمامها طريق طويل قبل أن يصبح من الصعب تمييزها عن اللحوم التقليدية، فيما يعمل العلماء على تخطي عقبات علمية شائكة لإنتاج تلك الأغذية المصنعة على نحو واسع».

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