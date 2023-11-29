خبراء عالميون يستعرضون دور البشرية في حماية البيئة

المصدر: دبي - البيان

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أكد خبراء إعادة تصور الطبيعة المشاركون في «منتدى دبي للمستقبل 2023»، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، أن الحد من الأخطار البيئية، وتعزيز قدرة الطبيعة على تجديد نفسها، وإحداث تأثير إيجابي في الموائل الطبيعية التي تؤدي دوراً حيوياً في مستقبل النظام البيئي، ستؤسس لعالم تزدهر فيه الإنسانية في ظل توازن بيئي يعزز استقرار كوكب الأرض وصحة سكانه.

وأجمع المتحدثون في جلسات محور «إعادة تصوّر الطبيعة» على أهمية إتاحة المجال للطبيعة لإعادة بناء نفسها، ووضع حد لما يهدد بيئاتها وتنوعها الحيوي النباتي والحيواني، ومن ذلك الأنشطة البشرية غير المستدامة، مع التركيز على الخطط التنموية التي تراعي الاستدامة في كل قطاعات تصميم المستقبل. وتناولت جلسات المنتدى ضمن محور إعادة تصور الطبيعة موضوعات «الابتكار الجديد في قطاعات الطاقة»، و«تكامل الطبيعة والتكنولوجيا في مدن المستقبل»، و«إمكانات غير محدودة لقطاع الطاقة في الفضاء»، و«تقنيات المناخ المعتمدة على الذكاء الاصطناعي».

وأكدت الدكتورة عائشة النعيمي، مديرة إدارة مركز ابتكار الطاقة الشمسية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن دبي تؤدي دوراً استباقياً للوصول إلى مرحلة التحول في الطاقة وأن طريق التحول في الطاقة ليس مسؤولية الحكومة وحدها وإنما مسؤولية الأفراد على حد سواء أيضاً.

وسلطت النعيمي في مشاركتها في الجلسات الموضوعية الضوء على أهمية استكشاف طرائق فعالة لزيادة قدرة الطبيعة على إعادة تأهيل نفسها مؤكدة أن لذلك تأثيراً إيجابياً في النظم البيئية والموائل البيئية.

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