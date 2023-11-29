نادي الإمارات العلمي يتوج بست جوائز عالمية في تركيا

المصدر: دبي - البيان

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حاز نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم بدبي 6 جوائز عالمية منها 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وبرونزيتان في المعرض الدولي للهندسة والعلوم والطاقة والفنون الذي نظمه مركز العلوم والفنون بتركيا من 20 - 25 نوفمبر.

وشارك النادي بستة مشروعات في فئات المعرض التي تمثلت في فئة الفيزياء، والبيولوجي، والهندسة والطاقة وعلوم الحاسوب وتنافست المواهب العلمية في النهائيات في الجوائز الكبرى في الإطار الدولي عبر 91 مشروعاً علمياً مع تقاريرهم البحثية ونماذجهم الأولية لـ350 مشاركاً يمثلون 12 دولة ورافق الوفد الدكتور عيسى السويدي الأمين العام للنادي وجمال الشريف عضو مجلس إدارة النادي وعدد من أولياء أمور الطلبة.

وحصدت الجوائز في فئة الميداليات الذهبية الطالبة روضة محمد المنصوري عن مشروع اكتشاف الأغذية الفاسدة باستخدام إنترنت الأشياء والطالب علي حميد اللوغاني عن مشروع المحطة المستدامة لشحن السيارات الكهربائية ومايد مروان المري عن مشروع إدارة حاويات النفايات باستخدام إنترنت الأشياء.

أما الميدالية الفضية فكانت من نصيب الطالب سلطان عبدالرحمن الزرعوني عن مشروع تأثير البيئة المحيطة في السيارات ذاتية القيادة.

وكانت الميداليتان البرونزيتان من نصيب الطالبتين زهراء محمد العيسى عن مشروع التسوق الذكي باستخدام الواقع المعزز وفاطمة محمد الفلاسي عن مشروع إدارة الحضور الذكي لطلبة المدارس باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة أن هذا الفوز ثمرة الجدية والجهد الدائم للطلاب ومدربيهم ومشرفي النادي بما يبذلونه من عطاء.

وأشاد الدكتور عيسى البستكي رئيس النادي بهذا الفوز «الذي يضاف إلى إنجازات النادي ويحقق رؤية الدولة في الابتكار».

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