«الموارد البشرية» في دبي تؤكد أهمية تمكين وتوظيف أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة بعنوان «أهمية التوظيف الدامج لأصحاب الهمم»، بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، بهدف رفع مستوى الوعي المؤسسي تجاه أهمية التوظيف الدامج في خلق بيئة عمل مؤسسية ملتزمة مجتمعياً نحو توظيف أصحاب الهمم.

وربط مفهوم التنوع والدمج الشامل وارتباطه بالإطار التشريعي لتوظيف أصحاب الهمم وفق «الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة بشأن حماية حقوق ذوي الإعاقة». وشارك في الورشة التي نظمتها إدارة بناء القدرات الوطنية في الدائرة مسؤولو إدارات الموارد البشرية المعنيون بتوظيف أصحاب الهمم في الجهات الحكومية في الإمارة.

وأكدت منى بوحميد المدير التنفيذي لقطاع العمليات، في الدائرة أن حكومة دبي تولي أهمية كبيرة لأصحاب الهمم، وتحرص على تهيئة كل سبل العيش الكريم لهم، وتوفير فرص العمل وتمكينهم، وتحقيق مشاركتهم من خلال إتاحة الفرص المتكافئة في بيئة دامجة باعتبارهم فئة فاعلة في المجتمع.

وقالت إن استراتيجية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي 2023 ـ 2026 ركزت على تمكين أصحاب الهمم، ووفرت نظاماً شاملاً يتضمن كل التدابير التشريعية، والتنظيمية، والبرامج، والخدمات التي تضمن بيئة عمل دامجة، لدعم وتمكين الباحثين عن عمل والموظفين من أصحاب الهمم لدخول سوق العمل والاستمرار والتطور فيه، من خلال إيجاد فرص وظيفية مناسبة بحيث يتم اعتماد التوظيف حسب المؤهلات والكفاءات بعيداً عن أي تمييز، واتباع نهج اجتماعي شامل ومتعدد لتوفير فرص عمل لأصحاب الهمم تتناسب وقدراتهم.

وأضافت أن التوظيف الدامج يسعى لتعزيز مكانة أصحاب الهمم في الدولة بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، من خلال إتاحة الفرصة لهم للانخراط في مختلف قطاعات العمل، وتمكينهم من خلال إجراء التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة. وسلطت الورشة الضوء على دور الجهات الحكومية في توظيف وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما الحق في العمل.

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