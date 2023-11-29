مشاركة إماراتية بمنتدى التبادل المعرفي الحكومي في زيمبابوي

المصدر: دبي - البيان

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شارك وفد من حكومة الإمارات في منتدى التبادل المعرفي الحكومي في زيمبابوي، والذي تم تنظيمه ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي، بهدف مشاركة أفضل التجارب وقصص النجاح والنماذج المبتكرة التي طورتها دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.

ضم وفد الدولة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وجاسم القاسمي سفير الدولة لدى جمهورية زيمبابوي، وحسن الهاشمي نائب المدير العام لقطاع العلاقات الدولية في غرفة دبي، ومسؤولين من وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وهدف المنتدى إلى مشاركة التجربة الإماراتية في التطوير الحكومي مع المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات في زيمبابوي وتعريفهم بأحدث أساليب التطوير في العمل الحكومي، بما في ذلك تطوير الخدمات الحكومية، والابتكار الحكومي، ومنهجية المسرعات الحكومية، ومنظومة إدارة الأداء الحكومي، والتميز الحكومي والتنافسية العالمية، وتصميم السياسات والاستراتيجيات.

إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الحكومية في المسرعات الحكومية وتقديم الخدمات وتجربة غرفة دبي الرائدة التي أسهمت في ازدهار اقتصاد دبي.

رؤية 2030

وأكد كونستاننتينو تشيوينجا نائب رئيس جمهورية زيمبابوي، أن التعاون الثنائي مع حكومة الإمارات في مجالات التحديث والعمل الحكومي سيسهم في دعم توجهات حكومة بلاده لتطوير برامج عملها وتحفيز برامجها نحو تسريع تحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة التي طورتها حكومة الدولة في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وأضاف أن إيمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي، يثمن عالياً حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم حكومة زيمبابوي في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي وفي العديد من مجالات التنمية الأخرى، بما يعود بالنفع على حكومة ومجتمع جمهورية زيمبابوي.

وقال إن منتدى التبادل المعرفي الحكومي الذي ينظم بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات سيدعم جهود تفعيل الأداء العالي وتحقيق أفضل النتائج كجزء من عملية تحقيق التحول الحكومي الشامل، ضمن رحلة بدأناها لضمان إصلاح مؤسسات وأنظمة القطاع الحكومي بشكل مستمر لتحقيق الأداء العالي والتحديث.

تمكين الحكومات

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، حرص حكومة الإمارات على توسيع الشراكات والتبادل المعرفي في مجالات التحديث الحكومي وبناء قدرات الحكومات، وتعزيز مرونتها وجاهزيتها للمستقبل، مع دول قارة أفريقيا ومختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس رؤى قيادة دولة الإمارات بتعزيز المشاركة الفاعلة في جهود تمكين الدول والحكومات والمجتمعات من مواكبة الركب العالمي الساعي لصناعة المستقبل.

وقال إن مشاركة النماذج المبتكرة التي طورتها حكومة دولة الإمارات مع حكومة جمهورية زيمبابوي، ستدعم جهودها لتحديث أطر وآليات عملها، وستمكنها من بناء القدرات والإمكانات التي ستسهم في تعزيز مستويات الأداء والكفاءة الحكومية. وتناول المنتدى في جلسات تجربة حكومة الإمارات في تطوير السياسات والاستراتيجيات وتقييمها ومراقبة تنفيذها، وإشراك أفراد المجتمع في صنع القرار وتصميم السياسات، وتعرف المشاركون على نموذج حكومة الإمارات في متابعة وتطوير الأداء الحكومي للقطاعات.

واستعرض فريق حكومة الإمارات - في جلسة - أفضل ممارسات التميز لدى الجهات الحكومية، التي تتبنى مبادئ ومفاهيم التميز الحديثة ومنظومة التميز الحكومي، وتوجيه وتطوير قدرات الجهات من خلال أفضل الأساليب المبتكرة التي تشجع على ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز والريادة.

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