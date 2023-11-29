«اليونيسيف» تطلق دليلاً حول تمكين دور الشباب في صناعة المستقبل

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، خلال «منتدى دبي للمستقبل 2023»، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، دليلاً لاستشراف مستقبل الشباب أعدّه يونسيف اينوستتي بمكتب الأبحاث واستشراف المستقبل الدولي، والذي يمثل أحد مخرجات مبادرة «برنامج الزمالة لمستقبل الشباب».

وتهدف تلك المبادرة إلى إشراك الشباب في مختلف سياسات تصميم المستقبل لأنه سيشكل واقعهم الذي سيعيشونه خلال السنوات والعقود المقبلة.

ويتضمن الدليل مجموعة أدوات ودراسات وأبحاث، تم إعدادها لتقديم الدعم والأفكار الشبابية المستقبلية لفائدة الحكومات، والمنظمات، ومصممي السياسات، والمؤسسات التي تركز على العمل مع الشباب أو تلك التي يقودها الشباب.

ويهدف الدليل بشكل رئيسي إلى إشراك الشباب بشكل هادف في صناعة القرار من خلال إبراز رؤاهم الاستشرافية ومنح منبر لأفكارهم الإبداعية.

وقال بو فيكتور نيلوند، مدير مركز إنوشينتي: «إن الاسترشاد برؤى الشباب يساعد اليونيسيف على أن تكون منظمة أكثر استباقية، ويشكل حافزاً وآلية عمل لتحقيق المشاركة الهادفة للشباب في جميع أعمالنا ومبادراتنا».

وأكد نيلوند أهمية المشاركة المعمقة للأجيال الصاعدة في تخيّل وهندسة وصنع مستقبلنا ومستقبل الكوكب، خاصة وأن أفكارهم الإبداعية قد تطرح الحلول المبتكرة لتحدياته الملحّة.

الشباب قوة دافعة لتحولات المستقبل.

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