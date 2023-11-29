حاكم الشارقة يفتتح التوسعة الجديدة لمحطة اللية لتوليد الكهرباء

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، التوسعة الجديدة لمشروع محطة اللية لتوليد الكهرباء، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 2.1 مليار درهم، وتصل قدرتها الإجمالية إلى 1026 ميغاواط.

وقام سموه فور وصوله بقص شريط افتتاح المبنى الرئيس في محطة اللية، وشاهد عرضاً مرئياً قدمه عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تناول فيه حجم الاستثمارات في قطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والقدرة الإنتاجية للهيئة.

واستعرض الشامسي القدرة الإجمالية لأصول الهيئة المنتجة للكهرباء، وعدد محطات التحلية في الإمارة، إضافة إلى القدرة التوزيعية لشبكة الغاز الطبيعي، وعدد محطات الضخ وحجم الشبكة على مستوى الإمارة.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح عن المشروع، الذي يأتي في إطار تطوير منظومة قطاع إنتاج الكهرباء، ويعد أكبر استثمارات الهيئة في مجال الطاقة على مستوى الإمارة، ويهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة، ورفع كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.

مراحل تطوير

وشاهد سموه والحضور مادة مصورة، تناولت مراحل تطوير مشروع التوسعة الجديدة لمحطة اللية، وأبرز الأعمال والتقنيات الحديثة التي سيتم استخدامها، واطلع على نموذج المشروع، الذي يضم توربينتين غازيتين بسعة 345 ميغاواط، وغلايتين لاستعادة الحرارة المهدرة، وتوربينة بخارية بسعة 336 ميغاواط، لتصل قدرة التوسعة الجديدة المركبة الإجمالية إلى 1026 ميغاواط.

ومقدار الكفاءة التشغيلية إلى 58%، إضافة إلى خفض حجم الانبعاثات الكربونية بمقدار 2.2 طن سنوياً.

شهد الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من سعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعدد من مديري الإدارات في الهيئة ومهندسي المشروع.

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مليار درهم كلفتها الإجمالية وبقدرة 1026 ميغاواط

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