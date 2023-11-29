خليفة بن طحنون: نجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الاحتفال الذي أقامه الديوان بمناسبة عيد الاتحاد الــ52 للدولة كما حضر الاحتفال مديرو الإدارات والأقسام وموظفو الديوان وأسرهم.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات بعدها قُدمت لوحات وأهازيج من التراث الإماراتي الأصيل بجانب عدد من الفقرات الشعبية والوطنية التي عبر بها الموظفون عن ابتهاجهم بهذا اليوم.

كما اشتمل الحفل على عروض للفرقة الموسيقية العسكرية مع الخيالة وكذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الاتحاد وتخللت الحفل قصائد شعرية احتفت بفرحة شعب الإمارات باليوم الوطني.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إنه في هذا اليوم المجيد نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة ومواصلة العمل والعطاء لرفعة وطننا الغالي.

وأعرب عن سعادته بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل أبناء الوطن والمقيمين على أرضه مؤكداً أن الاحتفال بهذه المناسبة اليوم، نستذكر فيها باني هذا الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين الذين رسخوا هوية وقيم هذا الوطن بإنجازات عظيمة وطموحات نجني ثمارها اليوم وبإذن الله ستمضي دولتنا في مسيرة رقيها وتقدمها وبناء مستقبلها لخير أبنائها وأجيالها القادمة.

وقدم أسمى آيات التهاني والتمنيات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد.

وأعرب موظفو ديوان ولي عهد أبوظبي عن سعادتهم بالاحتفاء بعيد الاتحاد معربين عن فرحتهم واعتزازهم وفخرهم بمنجزات الوطن ونهضته، وقدموا التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

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