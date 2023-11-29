عوض الكتبي: سبقنا الزمن وتجاوزنا جميع التحديات 

المصدر: دبي - وام

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احتفلت هيئة الصحة بدبي، أمس، بعيد الاتحاد الـ 52 بمجموعة من الأنشطة والفعاليات والعروض الفنية والتراثية المميزة، التي عكست مظاهر البهجة ومشاعر الاعتزاز والفخر بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، بحضور مسؤوليها وموظفيها. وأعرب مسؤولو وموظفو الهيئة عن اعتزازهم بهذا اليوم، الذي أحدث علامة فارقة في تاريخ المنطقة، وكان بداية قوية لنموذج الدولة الحديثة، ونقطة انطلاق استثنائية لمسيرة التنمية والازدهار، التي شهدتها وتشهدها دولة الإمارات.

وقال عوض الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي: «قياساً بالسنوات الماضية من قيام الدولة وحتى اليوم، وما حققته دولة الإمارات وما وصلت إليه فإننا نكون بالفعل قد سبقنا الزمن، وتجاوزنا جميع التحديات، وحققنا كل ما هو مستحيل في جميع المجالات حتى أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في الرخاء ورفاهية الحياة، وأصبحت لها مكانتها المميزة في مصاف الدول الكبرى».

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