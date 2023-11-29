متحف تاريخي ومنصة للحرفيين ضمن احتفال «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بعيد الاتحاد الـ52 وذلك بتنظيم فعاليات متنوعة شملت تنفيذ مجلس خاص للموظفين في الساحة الخارجية للمبنى، ومنصة للحرفيين لعرض مهاراتهم في الأعمال اليدوية والحرف المحلية المتمثلة في استخراج اللؤلؤ، وورشة تشرح طريقة تحضير القهوة العربية، إضافة إلى توفير شاشات ذكية تعرض أسئلة عن المواقع الجغرافية والتاريخية عن الدولة.

وركن خاص للألعاب الإلكترونية مخصصة للموظفين، كما تضمن الاحتفال عرضاً للفرقة الشعبية وتقديم الضيافة الإماراتية، وزاوية خاصة عبارة عن متحف تاريخي يروي قصة الحياة في الإمارات قبل الاتحاد عبر عرض الأسلحة والأدوات المنزلية إلى جانب الأزياء الشعبية والمهن التقليدية.

وشارك معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، يرافقه عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، في فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني.

مشاركة الموظفين

تفاعل الموظفون مع أسئلة المسابقات والتصاميم التراثية واللوحات الفنية التي تعرض تاريخ الدولة والمعالم الحضارية، فعبروا عن سعادتهم بالعروض الجديدة التي وفرتها الهيئة في احتفالات هذه السنة وعدّوها متميزة وخصوصاً أنها تظهر المكونات الثقافية والشعبية ومنها الألعاب القديمة والأكلات المحلية.

وستشارك هيئة الطرق والمواصلات في احتفالات عيد الاتحاد الــ52 بمجموعة متنوعة من الفعاليات الوطنية وهي وضع شعار عيد الاتحاد 52 على شاشات الأنظمة المرورية الذكية وإنارة شلال قناة دبي المائية بألوان العلم، إضافة إلى وضع تصاميم الاحتفال على شاشات مترو وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، وشاشات مراكز إسعاد المتعاملين الخاصة بالهيئة، كما ستنظم الهيئة فعالية توزيع أعلام الدولة على مستخدمي مترو دبي في محطة جبل علي، مع عروض حية للفرق الشعبية.

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