أحمد بن سعود: عيد الاتحاد تعبير عن الفخر

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أمس احتفال أكاديمية رأس الخيمة بعيد الاتحاد الـ52، وذلك على مسرح المدرسة الابتدائية الدولية في حزام، بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وأولياء أمور الطلبة.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود القاسمي أن عيد الاتحاد يجسد ذكرى غالية على قلوب أبناء الإمارات، ومناسبة وطنية للتعبير عن الفخر والاعتزاز بالمكتسبات والنجاحات التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به، ومنارة للتقدم والازدهار.

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