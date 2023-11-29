فعاليات تراثية وأنشطة ترفيهية تعزز الهوية الوطنية

المصدر: دبي - البيان ووام

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تنظم جهات ومؤسسات في مختلف مناطق الإمارات فعاليات تراثية وأنشطة ترفيهية احتفالاً بعيد الاتحاد الـ52، حيث تضمنت فقرات شعرية ومسابقات ثقافية وفنية وتاريخية تعزز الهوية الوطنية.

وضمن احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ 52، نظمت جمارك دبي احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، في المقر الرئيسي للدائرة، حيث تضمن الاحتفال العديد من الفقرات والمسابقات المتنوعة في القرية التراثية وعروض فرق العيالة والأكلات الشعبية، والأنشطة المصاحبة، ومعرض لمنتجات كبار المواطنين والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات الكريم بمناسبة مرور 52 عاماً من عمر الاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا ويديم على شعب الإمارات العزة والازدهار والرقي».

وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس عن تنظيم احتفالية ضخمة بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات في 2 ديسمبر المقبل، احتفاءً بالروح الوطنية والمجتمعية، وستشهد الاحتفالية إقامة قرى شعبية وفعاليات ثقافية، بالإضافة إلى أنشطة خاصة بالأطفال، وذلك في مبنى المؤسسة والمراكز الخارجية ومشاريع الإسكان التي تديرها.

وتنظم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان سلسلة من القرى الشعبية داخل مقرها ومراكزها الخارجية احتفاءً بالتراث الغني لدولة لإمارات، وستشتمل هذه القرى على مجموعة من الأنشطة الثقافية كالحرف اليدوية التقليدية، وأكشاك الطعام التي تقدم المأكولات المحلية، والعروض التي تسلط الضوء على النسيج الثقافي الغني للدولة.

وقال عمر حمد بو شهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «عيد الاتحاد هو مناسبة نفتخر فيها بإنجازات دولتنا ونستلهم من تاريخها ما يدفعنا لتقديم المزيد لهذا الوطن المعطاء.

وهذا العام صممت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تظهر روح الاتحاد وتجمع أهالينا في بيئة احتفالية وتعليمية ممتعة ونهدف من خلال هذه الفعاليات إلى غرس الشعور بالفخر الوطني والوعي الثقافي بين أبناء أجيالنا الصاعدة، وإلى تعزيز الروابط داخل المجتمع والتأكيد على الوحدة والهوية الوطنية».

اعتزاز

ووسط أجواء وطنية وتراثية معبرة، احتفت مؤسسة دبي للمرأة بعيد الاتحاد الـ 52 بتنظيم فعاليات مميزة، شاركت فيها موظفات المؤسسة وعضوات وزائرات نادي دبي للسيدات من مختلف الأعمار والجنسيات.

وقالت نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة: «في هذا التوقيت من كل عام تتجدد احتفالاتنا بعيد الاتحاد، فهو مناسبة وطنية خاصة ينتظرها شعب الإمارات، لما لها من دلالات ومعاني عظيمة تعكس قيم الولاء والانتماء للدولة وقيادتنا الرشيدة، ونحرص سنوياً على إقامة حزمة من الفعاليات والأنشطة المميزة التي تعبر عن هذه المناسبة التاريخية وتعكس اعتزازنا بقيمنا وتراثنا وهويتنا».

وأشادت نعيمة أهلي في كلمتها بهذه المناسبة بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة وحرصها على تسخير كل الإمكانات لإنجاح دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة.

وقالت «إن مؤسسة دبي للمرأة، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة تسعى من خلال المشاريع التي تتضمنها استراتيجية عملها لتحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز المشاركة المؤثرة للمرأة في كل المجالات.

فقرات

احتفلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات بمقرها الرئيسي في أبوظبي وفرعها في عجمان، ونظمت عدداً من الفعاليات والأنشطة بحضور الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة ومشاركة جميع مكونات الأسرة الجامعية.

وأنجزت بلدية مدينة أبوظبي تركيب 4800 تشكيل هندسي مضيء لتزيين شوارع جزيرة أبوظبي والمدن الخارجية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية، وذلك لمشاركة أفراد المجتمع احتفالاتهم بعيد الاتحاد الـ52، ونشر مظاهر الفرحة والابتهاج بهذا اليوم الغالي على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

ولاء

وأقام مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الخيرية في دبي، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، في «مركز الرسول»، ضمن أجواء وطنية وتراثية أعدها المجلس في قاعة الاحتفال.

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