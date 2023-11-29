محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نبارك للسعودية ولعاصمة الخير والمجد الرياض فوزها باستضافة إكسبو 2030

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، فوز العاصمة الرياض باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض. التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسد الثقة العالمية فيها وفي توجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة عبر حسابه في موقع «إكس»: «نبارك لعاصمة الخير والمجد .. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030 ... نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030 ..

فرحة الشعب السعودي فرحتنا .. ونجاحهم نجاحنا .. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا.

كما بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للمملكة العربية السعودية هذا الفوز، وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس»: «نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية فوزهم باستضافة إكسبو 2030، ونحن واثقون من أن الرياض قادرة على إبهار العالم من خلال هذا الحدث الكبير ... مبروك للسعودية ومبروك لكل العرب».

كما قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نبارك للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030، المدن الخليجية تحظى بثقة العالم من جديد عبر استضافة هذا الحدث العالمي، ونتمنى للمملكة كلّ التوفيق في تنظيمه».

وفازت السعودية، أمس، باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030» في الرياض، بعد تفوقها على روما الإيطالية، وبوسان الكورية، خلال الجولة الأولى من الاقتراع، الذي شهده «قصر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو، قرب العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء فوز العاصمة السعودية بعد حصولها على 119 صوتاً في الاقتراع الإلكتروني السري للدول الأعضاء الـ 180 بالمكتب الدولي للمعارض، الذي يأتي وفق مبدأ «صوت واحد لكل بلد»، عقب عرض الأطراف الثلاثة ملفاتها للمرة الأخيرة، ظهر أمس، خلال اجتماع جمعيته العمومية في دورتها الـ173.

وخلال تقديم السعودية العرض الختامي لملفها أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية التزام المملكة بخططها لاستضافة «إكسبو 2030»، مبيناً أنها ستقدم نسخة استثنائية للمعرض، وستركز على أهداف التنمية المستدامة. وبيّنت الأرقام، التي قدمها الوفد السعودي الأهمية الاستثنائية، التي توليها المملكة للمعرض، الذي ستستضيفه تحت شعار «معاً نستشرف المستقبل»، ويتمحور حول «التقنية والابتكار والاستدامة والتعاون الدولي».

وتستهدف من خلال استضافته ثلاثة محاور، هي: «غد أفضل» و«العمل المناخي» و«الازدهار للجميع»، لتشكل معاً إطاراً مترابطاً، لمعالجة التحديات الدولية المشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والجيو- سياسية والاجتماعية والتكنولوجية.

رئيس الدولة:

نثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض

التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسد الثقة العالمية فيها وفي توجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار

نائب رئيس الدولة:

نبارك لأخي الملك سلمان وولي عهده تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030

فرحة الشعب السعودي فرحتنا .. ونجاحهم نجاحنا واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا

حمدان بن محمد:

واثقون من أن الرياض قادرة على إبهار العالم من خلال الحدث الكبير .. مبروك للسعودية ولكل العرب

مكتوم بن محمد:

المدن الخليجية تحظى بثقة العالم من جديد عبر استضافة هذا الحدث العالمي ونتمنى للمملكة كل التوفيق

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