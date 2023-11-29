دبي تمنح المواهب الفرصة لخدمة البشرية

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

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أكد تاديو بالداني كارافييري، المدير المؤسس لمنظمة «ابتكارات للبشرية»، لـ«البيان» أن معرض ابتكارات للبشرية يقدم الدعم الكامل للطلبة والخريجين الفائزين في جائزة «ابتكارات بشرية».

ممن يرغبون في تطوير أفكارهم وابتكاراتهم، حيث سيتم منحهم الفرصة من دبي لاستكمال طموحاتهم المرجوة في خدمة الإنسانية عبر مشاريعهم وابتكاراتهم باعتبارها مدينة جاذبة وحاضنة للمواهب، موضحاً أن المنظمة تعمل على بناء الشراكات لتبني الابتكارات ومواجهة التحديات التي يواجهها العالم.

جاء ذلك خلال استعراض ابتكارات طلبة وخريجي الجامعات في معرض«ابتكارات للبشرية». وأوضح أن معايير اختيار المشروع الفائز تعتمد على أكثر المشاريع خدمة للبشرية في مختلف القضايا مثل الطاقة والإغاثة في حالات الطوارئ، إلى جانب التحديات دائمة التغير، مثل إنتاج الغذاء وتوفير الرعاية الصحية.

والتقت «البيان»، عدداً من الطلبة والخريجين المشاركين في المعرض، إذ أعربوا عن سعادتهم باحتضان دبي لابتكارات الشباب، حيث أوضحت منار المزروعي، أن المشروع الذي أعدته للتخرج في درجة الدكتوراة من جامعة كامبردج بإنجلترا هو تصميم أنظمة ومفاعلات للانحلال الحراري تحدث ثورة في إنتاج بطاريات الليثيوم ايون وتجعلها صديقة للبيئة وذات سعة أكبر وجودة أعلى وتقلل وقت انتاجها.

وقال محمد الطوالبة، ووسام النمر، وأماني العثمان، من الجامعة الأمريكية بالشارقة، أن مشروعهم عبارة عن فلتر يستخدم خلال إجراءات عملية إنتاج الطاقة باستخدام تكنولوجيا خلايا الوقود الصديقة للبيئة. وأوضح الخريجان، عبد الرحمن أبو زيد، ومحمد الليثي، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن مشروعهما عبارة عن روبوت «التوأم الرقمي» يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويمكنه التعامل في الظروف الصعبة مثل الحروب والكوارث الطبيعية لاكتشاف الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وإنقاذهم. وأوضحت هاجر أحمد، من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بسلطنة عمان، أن مشروعها عبارة عن معالجة مياه الصرف الصحي بتقنية النانو.

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