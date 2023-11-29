محمد الشرقي: حريصون على الارتقاء بالخدمات

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات والتميز في أداء الكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية والاتحادية، لإسهامها المباشر في دعم ركائز النهضة التنموية الشاملة للدولة، وتعزيز مؤشراتها التنافسية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الفجيرة، وإزاحة الستار عن لوحة «6 نجوم»، التي حصل عليها المركز، ضمن نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية في نظام النجوم العالمي للعام 2023 للمرة الثانية، بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة.

وأشار سموه إلى الحرص الذي توليه حكومة الفجيرة، امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات، وفق أرفع مستويات الجودة والكفاءة ومعايير التميز، وتطوير مهارات أداء العاملين في المؤسسات الحكومية والاتحادية.

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