سلطان القاسمي وسعود بن صقر وأحمد بن محمد يعزون في وفاة محمد العويس

المصدر: دبي، الشارقة- البيان، ووام

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قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة محمد بن ناصر العويس.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الجرينة بمدينة الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء إلى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في وفاة المغفور له، بإذن الله، والده.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الجرينة بإمارة الشارقة، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، وعموم أسرة العويس، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، محمد بن ناصر العويس، والد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في إمارة الشارقة.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وأشقائه حميد بن ناصر العويس، وعبدالعزيز بن ناصر العويس، ورحمة بن ناصر العويس، وإلى أنجاله علي وعبدالرحمن وصقر، ورحمة وعبدالله بن محمد العويس، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

سعود بن صقر خلال تقديم واجب العزاء

سلطان القاسمي وعبد الله بن زايد خلال تقديم واجب العزاء إلى عبد الرحمن العويس وأهل الفقيد | وام

سلطان بن محمد معزياً عبد الرحمن العويس

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