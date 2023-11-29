«دبي للإعلام» تواكب «كوب 28» وعيد الاتحاد بباقة متميزة من البرامج

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للإعلام، اكتمال الاستعدادات كافة الخاصة بمواكبة فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.

حيث سيجمع المؤتمر الدول الأطراف في «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، بالإضافة إلى آلاف الخبراء، والإعلاميين، والناشطين في مجال المناخ، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي الشركات، والمؤسسات غير الحكومية، بهدف مناقشة سبل مواجهة أزمة المناخ التي يتزايد أثرها السلبي حول العالم.

وعلى قدم وساق، تمضي «دبي للإعلام»، في استعداداتها لمواكبة فعاليات مؤتمر «كوب 28» ونقله إلى العالم بأفضل صورة، وفي الوقت نفسه، ستواكب أيضاً مجريات الحفل الرسمي لـ «عيد الاتحاد 52» الذي سيقام في مدينة إكسبو دبي.

حيث أعدت تشكيلة مميزة من البرامج التلفزيونية والفواصل الإذاعية والتغطيات الصحفية والرقمية المبتكرة التي يقف وراءها طواقم عمل تتميز بخبرتها وحرفيتها العملية في تغطية الأحداث والفعاليات الدولية الضخمة.

رسالة للعالم

وفي هذا الإطار، أكدت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، التزام «دبي للإعلام» بالعمل على تقديم الأفضل لمشاهدي قنواتها ومتابعي منصاتها الرقمية في الدولة والمنطقة العربية والعالم.

وقالت: «يعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، ونحن في «دبي للإعلام» أخذنا على عاتقنا منذ اللحظة الأولى إيصال رسائله إلى العالم أجمع، عبر استثمار خبراتنا التقنية والفنية في مواكبة وتغطية الأحداث الدولية.

وهو ما يعكس نوعية الجهود التي تبذلها «دبي للإعلام» ومساعيها لتقديم مستوى راقٍ من العمل الإعلامي الذي يؤكد مكانتها كواحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات، ومن أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولفتت الجرمن، إلى أن تغطية قنوات «دبي للإعلام» للمؤتمر تعكس أهمية دور الإعلام الوطني في تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي، من خلال مواكبة جميع جلسات وفعاليات الحدث الدولي، منوهة إلى أن «دبي للإعلام» ستواكب فعاليات المؤتمر الدولي وحفل «عيد الاتحاد الـ52» عبر شبكة من المراسلين والإعلاميين تعمل في موقع الحدث.

وتقدم تقاريرها عبر مجموعة مختلفة من البرامج التلفزيونية والرقمية التي ستبث على شاشات قنوات «دبي للإعلام». وتابعت: «مواكبة «دبي للإعلام» لمجريات مؤتمر «كوب 28» وحفل «عيد الاتحاد»، تعكس ما تمتلكه من إمكانيات وقدرات عالية على تقديم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة، تعزز مكانة دبي والإمارات على الساحة الإعلامية العربية والدولية، فضلاً عن قدرتها على صنع محتوى إعلامي متميز بأدوات متجددة».

رؤى طموحة

في السياق، لفت سعود الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر في دبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، إلى أهمية دور الإعلام في إيصال رسالة دولة الإمارات إلى العالم، ومساهمته في مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها الدولة بفضل رؤى القيادة الرشيدة.

وأضاف سعود الدربي: «مواكبة «دبي للإعلام» لأبرز الأحداث الدولية التي تستضيفها دبي ودولة الإمارات تعكس حرصها الدائم على نقل رسالة الإمارات إلى العالم، والتعريف بما حققته من إنجازات لافتة بفضل الرؤى الطموحة للقيادة الرشيدة، وتواجد طواقمنا في موقع استضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28» يجسد رؤية «دبي للإعلام» التي تتمثل في أعلى مستويات الريادة المرتكزة على الابتكار والجودة العالية في مواكبة الأحداث الدولية».

وأوضح سعود الدربي، أن «دبي للإعلام» وفي إطار خططها وبرامجها المتنوعة، ستواكب من خلال فريق متخصص من الإعلاميين والمحررين والفنيين والمعدين، جلسات الحدث الدولي كافة، وستعمل على نقل قراراته وتوصياته كافة إلى العالم، باستخدام أحدث التقنيات التي تكشف عن حجم الإمكانيات التي تمتلكها «دبي للإعلام».

وقال سعود الدربي: «لضمان نجاح تغطية المؤتمر الدولي، أعد مركز الأخبار وصحيفتا «البيان» و«الإمارات اليوم»، فريقاً متميزاً قادراً على إنجاز العشرات من التقارير الميدانية الحية، كما نعمل في صحيفة البيان على إصدار ملحق متميز وخطة برامجية متكاملة، بالإضافة إلى سلسلة من البرامج التلفزيونية والرقمية التي ستسهم في نقل الحدث وإيصاله إلى كل فئات الجمهور حول العالم».

مواكبة مبتكرة

من جهتها، أشارت خديجة المرزوقي، رئيسة تحرير دبي بوست، مدير إدارة الإعلام الرقمي في «دبي للإعلام»، إلى أن طبيعة الحدث وأهميته تفرض مواكبته بطريقة مبتكرة.

وقالت خديجة المرزوقي: «طبيعة الحدث وضخامته تفرض علينا مواكبته بطريقة مبتكرة من خلال منصات «دبي للإعلام» الرقمية، والتي نسعى من خلالها إلى تقديم صورة متكاملة عن المؤتمر الدولي.

عبر جملة من البرامج والتقارير واللقاءات الخاصة بطريقة تتناسب مع طبيعة منصاتنا الرقمية، وحسابات «دبي للإعلام» الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث نضيء من خلالها على جوانب مختلفة من الجلسات والفعاليات التي تصاحب المؤتمر، وأبرز القضايا التي يناقشها طوال فترة انعقاده في دبي».

وأكدت خديجة المرزوقي، أن طواقم «دبي للإعلام» بدأت بالاستعداد لتغطية الحدث ونقله إلى العالم بصورة رقمية متطورة. وأضافت: «تحرص «دبي للإعلام» من خلال منصاتها الرقمية على ترجمة ونقل الرسائل الرئيسية لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، إلى جانب إبراز جهود دولة الإمارات في حماية البيئة وتبني نهج الاستدامة».

بث مفتوح

وتحت عنوان «كوب 28.. 1.5 درجة»، ستقوم «دبي للإعلام» في 1 ديسمبر المقبل، بنقل وقائع حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر على الهواء مباشرة على شاشات قنواتها التلفزيونية ومنصاتها الرقمية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم خلال البث المفتوح تغطية توافد قادة ورؤساء الدول والوفود المشاركة في المؤتمر إلى مقر الحدث.

وستتضمن فقرات البث، استضافة مجموعة من ضيوف المؤتمر، إلى جانب عرض تشكيلة متنوعة من التقارير التوعوية المصورة والمدعومة بالغرافيك، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي حول قضايا التغير المناخي، وأهمية الاستدامة وتطبيقاتها.

بالإضافة إلى الإضاءة على دور دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة وجهودها في مكافحة التغير المناخي، واستراتيجياتها الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومبادراتها الدولية في هذا المجال. كما يتضمن البث المباشر أيضاً، عرض مجموعة من التقارير المعدة بالواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وسيواكب تلفزيون دبي مؤتمر الأطراف من خلال تقديم «رسالة كوب» وهي نشرة إخبارية لمدة 15 دقيقة، تبث على الهواء مباشرة يومياً، وسيتوحد بث قنوات «دبي للإعلام» التلفزيونية والإذاعية في 2 ديسمبر لنقل وقائع الحفل الرسمي لـ«عيد الاتحاد 52» الذي سيقام في مدينة إكسبو دبي.

وسيعمل تلفزيون دبي بدءاً من 4 وحتى 12 ديسمبر، على تأمين تغطيات خاصة للمؤتمر من خلال البرنامج الصباحي «دبي هذا الصباح» الذي سيبث من استوديو «دبي للإعلام» في مدينة إكسبو دبي، وستشمل التغطيات تقديم مجموعة تقارير ومقابلات حصرية مع ضيوف المؤتمر.

حيث تتولى الإعلامية نوفر رمول، تقديم حلقات خاصة من برنامجها «قابل للنقاش»، الذي يبث مساء كل أربعاء، وتستضيف فيه مجموعة من الشخصيات التي تناقش من الناحية الاقتصادية أبرز القضايا التي يضيء عليها المؤتمر.

وضمن برنامج «عالم واحد مع نوفر»، الذي يبث يومي الجمعة والسبت، ستطل مجموعة من أبرز الشخصيات وضيوف المؤتمر. كما تتضمن خطة «دبي للإعلام»، بث «رسالة يومية» من «كوب 28» يقدمها فيصل سي صابر، ويركز فيها على مبادئ الاستدامة، وأهمية تطبيقها على أرض الواقع. و

تخصص قناة «دبي ون» مساحة واسعة للحدث العالمي في دورتها البرامجية، وسيتم مواكبته من خلال برنامج (DxB Today)، الذي يبث من الاثنين وحتى الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصراً من استوديوهات «دبي للإعلام» في مدينة إكسبو دبي، كما ستقدم القناة تغطيات حصرية للمؤتمر باللغة الإنجليزية.

وتواكب إذاعتا «دبي» و«نور دبي» المؤتمر من خلال مجموعة من التقارير المسموعة والفواصل الإذاعية المبتكرة التي تضيء على مفهوم الاستدامة، وأهمية العمل على مكافحة التغير المناخي وتداعياته.

محتوى توعوي

من جهة أخرى، ستواكب «دبي للإعلام» جلسات المؤتمر وكل فعالياته عبر منصاتها الرقمية، فمنذ الإعلان عن فوز دولة الإمارات باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «كوب 28» في نوفمبر 2021، واظب الإعلام الرقمي على صناعة محتوى معرفي وتوعوي حول الحدث المرتقب، بهدف تعريف الجمهور بأهمية المؤتمر وحجم التأثير الذي قد يصنعه التعاون الدولي في المؤتمر على مستقبل كوكب الأرض، وقدرته على إحداث تغيير إيجابي في أزمات التغير المناخي.

وسيواصل الإعلام الرقمي جهوده خلال أيام المؤتمر، لتقديم الخبر والمعلومة بأسلوب سهل ممتنع ومؤثر يتناسب مع طموحات وتطلعات رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديوهات القصيرة، والسرد القصصي والمعلوماتي وأحدث الأساليب التفاعلية بالنص والصوت والصورة.

وأعدت «دبي للإعلام»، خطة متكاملة لمواكبة فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وفي هذا الإطار، ستصدر صحيفة «البيان» ملحقاً يومياً بعنوان «الطريق إلى كوب 28»، ويتضمن نشر مجموعة حوارات حصرية مع مسؤولين وخبراء في مجالات الاستدامة والمناخ، إضافة إلى إنفوغرافيك وتقارير وتحقيقات خاصة ترصد جهود الدولة ومبادرتها في الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وحماية البيئة والتحفيز على استدامة الموارد الطبيعية وإعادة التدوير، ومعالجة النفايات وتنويع مصادر الطاقة، إلى جانب رصد استثمارات الدولة في الطاقة النظيفة والمتجددة ونتائجها المتقدمة في التحول نحو طاقة بديلة، وكذلك استثمارات دولة الإمارات في أكثر من 70 دولة حول العالم دعماً للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

كما يتضمن ملحق «البيان»، تقارير تركز على دور الفن والثقافة في التوعية بقضايا المناخ، بالإضافة إلى رصد أبرز ما تتناوله الصحافة العالمية وتغطياتها للمؤتمر الدولي «كوب 28».

وبالتعاون مع مركز الأخبار، ستعرض «البيان» عبر منصاتها الرقمية، برنامجاً خاصاً يتناول أبرز المبادرات والمشاريع الخاصة بمفاهيم الاستدامة، إلى جانب نشرة يومية مصورة، وفيديوهات مصورة حول الاستدامة والمستجدات البيئية المحلية والعالمية، وكذلك حلقات خاصة تسلط الضوء على الأفكار الأكثر ابتكاراً عن الاستدامة.

كما ستصدر صحيفة «الإمارات اليوم»، طوال فترة انعقاد المؤتمر، ملحقاً خاصاً يتضمن تغطيات موسعة لأهم مجريات الحدث العالمي، إضافة إلى زوايا متنوعة تضيء على جوانب مهمة في العمل المناخي، وحوارات مع صناع القرار ومسؤولين وخبراء، وتقارير حول الأمن الغذائي وتكنولوجيا المناخ، والشباب والعمل البيئي وغيرها.

كما تواكب الصحيفة المؤتمر بسلسلة من التقارير المصورة التي تبثها عبر منصاتها الرقمية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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