مكتوم بن محمد: فوز الرياض بتنظيم إكسبو 2030 دليل على ثقة العالم في مدن الخليج

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وأكد سموه أن المدن الخليجية تحظى بثقة العالم من جديد عبر استضافة هذا الحدث العالمي.

وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نبارك للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030، المدن الخليجية تحظى بثقة العالم من جديد عبر استضافة هذا الحدث العالمي، ونتمنى للمملكة كلّ التوفيق في تنظيمه".

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