أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة والد عبدالرحمن العويس

المصدر: البيان

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قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد بن ناصر العويس، والد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في إمارة الشارقة.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وأشقائه حميد بن ناصر العويس، وعبدالعزيز بن ناصر العويس، ورحمه بن ناصر العويس، وإلى أنجاله علي وعبدالرحمن وصقر ورحمه وعبدالله بن محمد العويس، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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