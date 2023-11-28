تحويل مؤقت للحركة المرورية على شارع الشيخ زايد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تحويل مؤقت للحركة المرورية في إمارة دبي على الطرق المؤدية إلى شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي في المقطع الممتد من دوار مركز دبي التجاري العالمي إلى تقاطع إكسبو، لمدة 3 أيام اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر ولغاية يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباحاً، وذلك بالتزامن مع استضافة دولة الامارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي.

ووضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة مرورية متكاملة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، لضمان انسيابية الحركة المرورية، من خلال استخدام الطرق البديلة، مثل: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وشارع جميرا، وشارع الوصل، وشارع الخيل.

ودعت الهيئة الجمهور إلى استخدام وسائل النقل العام، للوصول إلى وجهاتهم، كما وجهت مستخدمي الطريق نحو الالتزام باللوحات الارشادية على الشوارع، والإشعارات التي ستعرض على الشاشات الذكية المتغيرة حول التحويلات المرورية المؤقتة واستخدام الطرق البديلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز