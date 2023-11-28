أحمد بن محمد: دبي والإمارات تقودان التوجه العالمي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الحراك القوي الذي تقوده دبي ودولة الإمارات يعكس التوجهات لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة عبر منظومة متكاملة هدفها توحيد الجهود العالمية للحد من تغير المناخ.

وكان سموه قد شهد افتتاح الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "شهدت جانباً من افتتاح الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي.. يأتي انطلاق القمة قُبيل أيام من استضافة دولتنا لقمة كوب 28 في مدينة إكسبو.. حراك قوي تقوده دبي ودولة الإمارات بما يعكس التوجهات لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة عبر منظومة متكاملة هدفها الرئيسي توحيد الجهود العالمية للحد من تغير المناخ وتسريع التحوّل إلى اقتصاد عالمي أخضر من أجل مستقبل أفضل للبشرية".

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