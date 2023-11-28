حمدان بن محمد: نلمس جميعاً جهود محمد بن راشد التي تستهدف نهضة الحضارة العربية من أجل مستقبل أفضل

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستهدف نهضة الحضارة العربية من أجل مستقبل أفضل للجميع، وجاء تلك الجهود بناءً على الأساس الذي وضعه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، راسماً معالم نهضة دبي لعقود قادمة.

وقال سمو عبر منصة "إكس": شهدت اليوم جانباً من فعاليات منتدى دبي للمستقبل التجمع الأكبر لخبراء المستقبل من حول العالم بمشاركة 2500 شخصية اجتمعوا من أجل رسم معالم مستقبل أفضل في مختلف القطاعات الحيوية ... إن السر وراء نهضة دبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية مرموقة قامت بالأساس بسبب أفكارها ومشاريعها الاستباقية ... في الخمسينيات من القرن الماضي، كان راشد بن سعيد يرسم معالم نهضة دبي لعقود قادمة، واليوم نلمس جميعاً جهود محمد بن راشد التي تستهدف نهضة الحضارة العربية ومبادرات تترك الأثر الإيجابي في أنحاء الأرض من أجل مستقبل أفضل للجميع."

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