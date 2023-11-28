74 % من السكان في الإمارات يفضلون تغيير عادات استخدام المياه

المصدر: البيان

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أكدت دراسة صادرة أجرتها شركة GROHE، أن غالبية سكان دولة الإمارات (74%) سوف يغيرون عاداتهم في استهلاك المياه لمواجهة التحديات المستقبلية.

واستهدفت الدراسة، التي جاءت بالتعاون مع YoGov، استطلاع 7,200 شخصاً بما في ذلك دولة الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وذلك بهدف تقييم مدى وعيهم حول مشكلة نقص المياه لا سيما عادات الاستخدام. ويأتي إصدار هذا التقرير تماشياً مع أهداف ومبادئ قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي تنطلق بنهاية شهر نوفمبر 2023.

العديد من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات يفضلون الاستحمام عند درجة حرارة منخفضة

ولفت التقرير إلى أن أكثر من نصف المستطلعين (64%) يؤمنون بأهمية ترشيد المياه على المستوى الشخصي مما يسهم بشكل إيجابي على البيئة، الأمر الذي دفع الأفراد إلى تبني اجراءات فردية لتغيير من عادات الاستحمام حتى أصبحت أكثر انتشاراً في العام 2023. وكشفت الدراسة أيضاً عن أن )23%( ممن شاركوا في الاستطلاع في الإمارات يفضلون الاستحمام عند درجة حرارة أقل مقارنة بأسواق أخرى.

أعرب 53% من المستطلعين في دولة الإمارات عن رغبتهم في الحصول على معلومات أفضل حول تقنيات ومنتجات تسهم في ترشيد المياه والطاقة

نوهت الدراسة إلى أن ثلث (38%) من جميع المستطلعين قد قاموا بالفعل بتركيب منتجات لترشيد المياه والطاقة في حماماتهم، بينما) 24%( يخططون للقيام بذلك، في حين أن) 27%( لا يدركون أهمية المنتجات المبتكرة في ترشيد استخدام المياه.

قال السيد أليكسي بيكوف، المدير التنفيذي في ليكسل أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "قطعت دولة الإمارات أشواطاً طويلاً على صعيد التحول إلى حلول أكثر استدامة لتحقيق أهدافها الرامية إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وهنا، تؤكد نتائج الدراسة أهمية تعزيز وعي الأفراد حول الحلول التكنولوجية التي يمكن أن تساعد في ترشيد استخدام المياه دون الحاجة إلى تغيير السلوك. وتماشياً مع رؤية علامة جروهي GROHE، لا تدخر الشركة جهداً لتعزيز مستويات الوعي حول هذا الاتجاه مما يحمل فائدة كبيرة في توفير الموارد وترشيد المياه، اذ تؤمن بضرورة رفع مؤشرات الوعي حول تبني التقنيات والحلول الفعّالة من حيث استخدام الموارد لتشكل أحد الدعائم والركائز الأساسية في الأجندة الاستراتيجية المحلية والوطنية لتقليل استهلاك الموارد والتكيف مع الإمدادات المحدودة من المياه."

وأشارت الدراسة إلى أن استخدام مياه الصنبور يحظى بمزيد من التركيز كونه وسيلة فعّالة تسهم في ترشيد الموارد وتقليل الاعتماد على زجاجات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. في هذا الإطار، لفتت الدراسة إلى ان هناك زيادة في الطلب على حلول تحسين مياه الصنبور في المنزل نظرًا للقلق الواسع حيال جودة المياه المحلية واحتمالية تلوثها.

أكثر من ثلاثة أرباع (77%) ممن شاركوا في الاستطلاع على استعداد لشراء منتجات مبتكرة لتحسين جودة المياه لمعالجة هذه المخاوف.

ما يقرب من ربع المستجيبين في دولة الإمارات (29%) يُبلغون عن عدم كفاءة جودة مياه الصنبور، ما يؤكد فعالية الحلول المحسّنة مثل أنظمة ترشيح المياه لتشجيع استخدام مياه الصنبور.

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