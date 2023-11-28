حكومة الإمارات تعتمد خطة لبناء احتياطي مالي عام من فائض الميزانية السنوية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن حكومة دولة الإمارات، اعتمدت خطة لبناء احتياطي عام من الفائض المالية السنوية للوزارات والهيئات الاتحادية، يتمثل في تحويل فائض الميزانية العامة للاتحاد، إلى صندوق احتياط عام، يساهم في منح ودعم جهود الحكومة الاتحادية، للتخطيط للمستقبل.

وأضاف في رده على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء، بأن الدولة شرعت في بناء احتياطي عام، وصلت قيمة اليوم إلى نحو 7 مليارات و800 مليون درهم، معرباً في الوقت نفسه عن أمل بان تساهم برامج وخطط الوزارة في رفع وزيادة هذا الاحتياطي بحيث يصل خلال الفترة المقبلة إلى 15 مليار درهم.

وقال معالي وزير الدولة للشؤون المالية : بأن الحكومة حريصة كل الحرص عند تنفيذها للإجراءات المرتبطة بالميزانية العامة، على الموازنة بين القرارات التي تتخذها على المدى القصير والقرارات التي تتخذها على المدي البعيد، وهو الأمر الذي، دعا بالحكومة إلى اعتماد قرار بناء احتياطي عام، يكون له دور مهم في دعم مشاريع الحكومة وتوجهاتها المستقبلية.

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