محمد الحسيني: مشروع قانون الضمان الصحي تتم دراسته استعداداً لرفعه إلى مجلس الوزراء

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، بأن وزارة المالية قامت بإعادة مشروع قانون اتحادي، بشأن الضمان الصحي، عكفت على إثره، الأمانة العامة في مجلس الوزراء، على إعادة المشروع، وتولي مهام التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومراجعة مواد ونصوص القانون مع الجهات الصحية المختصة في الدولة.

وأفاد في رده على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تشكيل لجنة وزارية، تعمل على وضع دراسة متكاملة وشاملة تتولى مهام إدارة موارد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وإدارة التأمين الصحي، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز