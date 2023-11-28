8.269 مليارات درهم لدعم 4 مؤسسات تعليمية اتحادية خلال 2024

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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خصص مشروع القانون الاتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024، ميزانية قدرها 8 مليارات و269 مليون و196 ألف درهم، لدعم 4 مؤسسات تعليمية اتحادية.

ووفقاً لمشروع الميزانية الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، فقد تم تخصيص ميزانية لجامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2024، بمبلغ مليار و424 مليون و469 ألف درهم، كما تم تخصيص مبلغ مليار و123 مليون و127 ألف درهم لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية.

وبحسب الميزانية فقد قدرت ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2024، بمبلغ 581 مليون و600 ألف درهم، بينما قدرت الميزانية مبلغ 5 مليار و140 مليون درهم، كتقديرات لدعم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن السنة المالية 2024.

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