«إيدج» تعزز وجودها بأسواق مصر وشمال أفريقيا عبر «إيدكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعتزم «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، تعزيز وجودها في مصر وشمال أفريقيا، من خلال مشاركتها الثانية في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيدكس»، وهو أكبر معرض للدفاع والأمن على مستوى شمال أفريقيا، والذي يقام في العاصمة المصرية القاهرة.

وعلى مدار أيام المعرض الأربعة، التي تمتد من 4 إلى 7 ديسمبر، ستعرض«إيدج» مجموعة من الحلول ذات التقنية العالية والمصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الأمنية المتطورة في المنطقة.

وسيتضمن معرض «إيدج» الأسلحة الخفيفة فائقة الأداء، والأسلحة الذكية الموجهة بدقة، والأنظمة المستقلة الحديثة، والسفن البحرية المتقدمة، وحلول الحرب الإلكترونية.

ويهدف وجود «إيدج» في المعرض إلى تقديم حلول متطورة وفعالة، من حيث التكلفة تراعي متطلبات المستخدم النهائي وبيئة العمليات. وتعتبر منطقة شمال أفريقيا سوقاً مهماً للمجموعة، في عالم يموج بالتحولات والتغيرات المستمرة، مما يستلزم متطلبات أمنية وفق الطلب.

وفي المجال البري ستعرض «إيدج» مسدساتها متعددة الاستخدامات، والرشاشات الخفيفة، والبنادق الهجومية وبنادق القنص الموثوقة، إضافة إلى الذخيرة ذات العيار الصغير والكبير.

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