ماجد السويدي: التكنولوجيا المتقدمة تدعم الجهود العالمية في حماية المناخ

المصدر: دبي - البيان

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شارك السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، أمس، في جلسة رئيسية خلال «منتدى دبي للمستقبل 2023» بعنوان «متحدون من أجل COP28:

الاستفادة من التكنولوجيا وتحديد مستقبل تكنولوجيا المناخ»، أكد خلالها أهمية العمل على توظيف التكنولوجيا في دعم العمل المناخي، من خلال توظيف الحلول التكنولوجية في كافة القطاعات حماية للبيئة، مع التأكيد على أهمية التكامل في الجهود العالمية.

وقال السفير ماجد السويدي في افتتاح الجلسة: «تمثل التكنولوجيا والابتكار محوراً أساسياً ضمن جدول أعمال COP28، وهذا يعود إلى أهمية تكنولوجيا المناخ ودورها المحوري في تعزيز قدرتنا على التخفيف من آثاره».

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