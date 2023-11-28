خلفان بالهول: نعمل مع 40 منظمة عالمية و800 خبير لاستشراف المستقبل

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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أعلن خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عن توقيع اتفاقيات مع أكثر من 40 منظمة عالمية تركّز منظومة عملها على المستقبل، والهدف الآن جمع هذه الحوارات ووضع أطر تنفيذية لها.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من منتدى دبي للمستقبل كانت بمثابة ترجمة لفكرة خلق تجمع لمناقشة التحديات المستقبلية، ووجدنا أن النتيجة إيجابية، لاسيما وأن النقاش أدى إلى فهم المستقبل بشكل أفضل في ظل التأكيد على تشاركية الرسالة؛ فكانت النسخة الأولى أول خطوة لتجميع المنظمات، إذ بلغ عددها في حينها 4 منظمات، فيما وصلنا اليوم إلى 40 منظمة و800 خبير، مما يعزز مكانة دبي كمنصة أنسب لهذا التجمع.

وذكر أن النسخة الثانية من منتدى دبي للمستقبل تعكس رسالة القيادة من إنشاء المؤسسة، والتي تعتبر منتدى دبي للمستقبل أحد المقومات والمشاريع التي تعزز هذه الرؤية، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد مشاركة 400 من خبراء المستقبل، فيما شهد هذا العام حضور أكثر من 2500 مشارك و800 خبير، مما يعزز مكانة المؤسسة في دبي والإمارات كمحطة لاستشراف المستقبل، والأهم من ذلك هو كيفية إتاحة مكان للمناقشات والمشاريع والخطط الملموسة.

وأكد أن الهدف الآن هو ترجمة هذه النقاشات والدراسات بما ينبغي العمل عليها، حيث تتماشى الأولويات مع أهداف كوب 28، لافتاً إلى أن هناك نقاشات تدور في هذا الشأن، وبالفعل تم إصدار تقرير الأسبوع الماضي، إضافة إلى أولويات أخرى كتحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي وقطاع الفضاء، مشيراً إلى أن الرسالة الأكبر تتمثل في احتياج العالم إلى التكاتف والتشارك لصياغة المستقبل والتغلب على التحديات.

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