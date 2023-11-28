«كهرباء دبي» تحتفل بعيد الاتحاد وسط أجواء وطنية مميزة

المصدر: دبي - البيان

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وسط أجواء وطنية متميزة تنبض بروح الانتماء وحب الوطن، احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي بعيد الاتحاد الـ52، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وعدد كبير من الموظفين. وأحيت الهيئة هذه المناسبة الوطنية عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات التي سلطت الضوء على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والجوانب الحضارية والثقافية والتراثية التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، إلى جانب تسليط الضوء على رحلة الاستدامة والإرث الثقافي المستدام للدولة.

وبهذه المناسبة، تقدم معالي سعيد الطاير بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى مواطني الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة، مشيراً إلى أن عيد الاتحاد الـ52 .

والذي نحتقل به هذا العام خلال «عام الاستدامة» واستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يؤكد الدور الرائد للدولة في العمل المناخي العالمي، حيث رسخت الدولة منذ تأسيسها، ركائز نموذج تنموي رائد نجح في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وقال معالي الطاير: «في عيد الاتحاد، تحتفي الإمارات بالإرادة القوية والعزيمة والحكمة التي تحلى بها الآباء المؤسسون في إرساء دعائم دولة الاتحاد التي أصبحت خلال عقود قليلة مثالاً يحتذى على مستوى العالم في التقدم والازدهار والتنمية تتصدر المؤشرات العالمية في العديد من المجالات، وتتواصل مسيرة التميز برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وبسواعد أبناء الإمارات الذين يواصلون العمل ليل نهار يسطرون إنجازات جديدة كل يوم لتبقى راية الاتحاد عالية خفاقة في جميع المحافل الدولية، وعلى الأرض كما في الفضاء، فالإنجاز والتفوق، كما يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لا حدود لهما والتميز طريق لها بداية وآفاقها لا نهائية».

وأضاف معالي الطاير «يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي جزءاً من إنجازات الدولة تسهم في دعم توجه الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال مشاريع رائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة».

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