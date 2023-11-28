أحمد بن سعيد يكرم 66 فائزاً في الحفل السنوي لـ«دبي للجودة»

المصدر: دبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي للمطارات، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اختتمت مجموعة دبي للجودة الحفل السنوي لتوزيع جوائز المجموعة بتكريم 66 فائزاً من الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والهند، من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وكرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجموعة دبي للجودة، الفائزين في الحفل الختامي، الذي أقيم بمقر نادي ضباط شرطة دبي، بحضور معالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد عام لشرطة عجمان، واللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، وأحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وعمر بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وعمر لوتاه، المدير العام لهيئة النقل عجمان، وسلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، ونخبة من كبار الشخصيات القيادية بالدولة، وأصحاب المعالي والمديرين التنفيذيين للشركات المشاركة والرعاة الداعمين والشركاء الإعلاميين ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.

كما كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرعاة تقديراً لدعمهم وثقتهم في المجموعة خلال مسيرتها على مدار 26 عاماً، حيث تم تكريم القيادة العامة لشرطة دبي، على رعايتها للحفل الختامي السنوي لجوائز المجموعة، وتسلم التكريم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

علاقات

كما تم تكريم هيئة كهرباء ومياه دبي، الداعم الرئيسي لجائزة الإمارات للسيدات على مدار أكثر من 13 عاماً، ثم تلاه تكريم الراعي الإمارات العالمية للألمنيوم، وتسلم التكريم خالد عيسى بوحميد، نائب الرئيس الأعلى للعلاقات الحكومية في شركة الإمارات العالمية، وتكريم مؤسسة إفكو

وتسلم التكريم علا فايد مدير عام إفكو، وتكريم الراعي جمارك دبي، وتسلم التكريم أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، كما تم تكريم صحيفة جلف نيوز الشريك الإعلامي الرسمي لكافة فعاليات مجموعة دبي للجودة، وتم تكريم الفائزين في جائزة التحسين المستمر العالمية في نسختها الثالثة عشرة.

احتفاء

من جانبه قال الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: «نحن فخورن بهذا التجمع السنوي والاحتفاء بالفائزين في الحفل الختامي لجوائز المجموعة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي دأب على دعم المجموعة، وبفضل توجهات سموه لمسيرة الابتكار والتميز، استطاعت المجموعة تعزيز رؤيتها، والتي أثمرت عن استقطاب 325 مشاركة من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة، وتكريم 66 فائزاً من الإمارات والسعودية وعمان والهند.

وهذا إثبات على أن جوائز المجموعة تعد منصة لتتويج الشركات الرائدة والأكثر تميزاً في المنطقة، كونها مركزاً للابتكار والتميز دولياً، مما ساهم في تشجيع المجموعة على إطلاق جائزتي الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإمارات للتميز الطبي».

ونظمت المجموعة مؤتمر دبي للجودة، حيث كرم الدكتور هزاع النعيمي رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدثين، السيد إيوجينمَين، الرئيس التنفيذي لمجموعة تراي ستار، والدكتور رامي شاهين، مستشار أمين عمان للمدينة الذكية وخبير دولي في الذكاء الاصطناعي، وصقر الحميري، مدير عام الابتكار والاستراتيجية بوزارة الصحة.

كما كرم رئيس مجلس إدارة المجموعة أعضاء التحكيم، وفرق المقيمين تقديراً لجهودهم التطوعية التي ساهمت في إنجاح الجوائز واختيار الفائزين بمنتهى الشفافية والمصداقية، وتم تكريم أعضاء لجنة جائزة التحسين المستمر العالمية المهندس مصطفى البلوشي رئيس المجموعة الفرعية للتحسين المستمر والعقيد سميرة عبدالله حسن علي آل علي نائب رئيس المجموعة الفرعية للتحسين المستمر وأحمد البلوشي الأمين العام للمجموعة الفرعية للتحسين المستمر والمستشار أحمد المحمود عضو المجموعة الفرعية للتحسين المستمر وراثين خانداديا عضو المجموعة الفرعية للتحسين المستمر .

وبالاجي ناجابوشان عضو المجموعة الفرعية للتحسين المستمر والرائد مهندس عمر عارف عمر عبد الرحمن الخاجة عضو المجموعة الفرعية للتحسين المستمر ووليد مازن عضو المجموعة الفرعية للتحسين المستمر، ثم تلاه تكريم لجنة تحكيم جائزة الإمارات للسيدات بقيادة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، د. راسل قاسم رئيس جائزة الإمارات للسيدات والشيخة الدكتورة عليا حميد القاسمي.

والدكتورة مريم مطر، ود. فاطمة الجوكر والرائد خبير عنود أحمد السعدي، وأعقبه تكريم لجنة تحكيم، جائزة أفكار عربية الدولية، وجائزة أفكار الإمارات، الدكتور عارف بن فضل رئيس جائزتي أفكار عربية الدولية وأفكار الإمارات، والدكتور كمال الدين صالح عضو لجنة التحكيم والمهندس أحمد محمد الملا عضو لجنة التحكيم.

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