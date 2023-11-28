مناقشة حاجة المجتمعات للتوازن بين الواقع والعالم الرقمي الموازي

المصدر: دبي - البيان

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أكد خبراء مشاركون في «منتدى دبي للمستقبل 2023»، أن تشكيل واقع جديد للإنسانية يتطلب إحداث تحولات جذرية في النظم الحالية، التي تعتمدها الدول والمجتمعات والأفراد، من أجل مواكبة التطورات المتسارعة، التي يشهدها وسيشهدها العالم مستقبلاً.

وناقش الخبراء المشاركون في جلسات اليوم الأول من المنتدى ضمن محور «التحولات في حياة الإنسان» آليات التكامل بين الواقع والعالم الرقمي الموازي، مؤكدين أنها ستحقق النتائج المثلى لتقدم المجتمعات الإنسانية، وضمان لحاق الأفراد والمجتمعات بركب التنمية، مع سد الفجوة الرقمية والتكنولوجية.

وغطت جلسات محور التحولات في حياة الإنسان في اليوم الأول من المنتدى موضوعات «عملة المستقبل»، و«مستقبل المجتمعات في ظل تزايد عدد السكان»، و«التحولات العالمية في مفهوم الثروة والقيمة الاقتصادية»، و«المسؤول عن الإنترنت».

وفي جلسة عن عملة المستقبل، أكدت سارة بيرد، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «تايم بانكنج» في المملكة المتحدة، أن الوقت بات أحد أشكال العملات الناشئة، فيما اعتبر ستيفان راست، مؤسس مؤسسة «تروفلايشن»، أن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى تحول جذري على صعيد المنظومة المالية والاقتصادية،

وقال ياسر أبو شعبان، الرئيس التنفيذي لسيلفر بيك كابيتال للاستشارات: إن النظام المالي العالمي يشهد اليوم تحولات جذرية في الوقت الذي لم تعد القوة المالية حكراً على مراكز القوة الاقتصادية التقليدية.

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