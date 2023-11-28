أنجيلا ويلكنسون: العالم يمر بحقبة جديدة في تحوّل الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة، خلال مشاركتها في أعمال اليوم الأول من «منتدى دبي للمستقبل»، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، مجموعة من سيناريوهات مستقبل الطاقة حول العالم في ظل التغيرات الكمية والنوعية التي تتسارع في مجالات تعزيز مزيج الطاقة، ورفع كفاءة إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقالت ويلكنسون: يوجد حالياً نحو مليار شخص في العالم يفتقرون الوصول إلى الطاقة، ونحو 3 مليارات إنسان لا يتمكنون من الحصول على طاقة بأسعار مناسبة ومعقولة، كما أن وتيرة إزالة الكربون لا تزال حتى الآن أبطأ بكثير مما نحتاجه، إلا أن هذا يجب ألا يمنعنا من العمل على تصميم مستقبل الطاقة الذي نتطلع إليه.

وأفادت بأن الحديث عن آفاق الطاقة يجب أن يكون من منظور الأمل الواقعي للوصول إلى مستقبل أفضل للبشرية. وعلينا أن نتذكر أن كل نظام حيوي يقوم بشكل أو بآخر على التحول الأساسي للطاقة في المستقبل.

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