رواد عالميون في تصميم المستقبل يؤكدون من دبي أهمية التخطيط للأجيال القادمة

المصدر: دبي - البيان

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أكد خبراء التخطيط الاستراتيجي وتصميم السياسات الذين يشاركون في «منتدى دبي للمستقبل 2023»، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، أن تطوير الاستراتيجيات والسياسات المستقبلية الناجحة وتمكين المجتمعات بفئاتها وشرائحها كافة يتطلبان توفير حلول مناسبة لاحتياجاتها، وتحسين الأنظمة التي تعتمد عليها، وحمايتها من الأخطار.

وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، وتحسين الإمكانات الفردية والجماعية لتحقيق النمو والازدهار وجودة الحياة. وأشار المتحدثون في جلسات اليوم الأول من المنتدى ضمن محور «تمكين الأجيال القادمة» إلى أن تطبيق مبادئ الاستباقية واستشراف الاحتياجات وتلبية الطموحات وشمول فئات المجتمع كافة في مسارات التخطيط والتنفيذ المؤدية للتنمية المتوازنة والشاملة هي المسار الأسرع لبناء مجتمعات المستقبل المزدهرة الدامجة لكل شرائحها.

وبحثت جلسات محور تمكين الأجيال القادمة في اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل 2023 «دور الاستشراف الاستراتيجي في تطوير سياسات مستقبلية متوازنة»، و«ما الواجبات تجاه الأجيال القادمة؟»، و«المعنى الحقيقي للمستقبل الإيجابي»، و«تطوير أدوات الاستشراف لتصميم مستقبل الأجيال».

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