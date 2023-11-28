ولي عهد الشارقة يشهد تخريج أكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة،، رئيس مجلس إدارة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، صباح أمس، حفل تخريج الفوج الأول من طلبة الدكتوراه والفوج الخامس من طلبة الماجستير من طلبة الأكاديمية في تخصصات إدارة الشرطة، والبحث الجنائي، والجودة والتميز في العمل الأمني، على مسرح الأكاديمية.

انطلقت مراسم حفل التخريج بوصول راعي الحفل، حيث قام سموه بالاطلاع على المعرض المصاحب والذي تضمن رسائل وأبحاث الطلبة الخريجين، بعدها انطلقت وقائع الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، جرى بعدها عرض فيلم تسجيلي من إعداد قسم الاتصال الحكومي بالأكاديمية.

تضمن جانباً من رحلة المجد والعطاء ومسيرة الطلبة التعليمية في الأكاديمية، والتي عاشها الخريجون علماً وتدريباً، وصولاً إلى هذه اللحظات الغامرة بالفخر والاعتزاز.

وألقى بعد ذلك العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، كلمة رحب فيها بسمو ولي عهد الشارقة، شاكراً سموه على دعمه اللامحدود لكل برامج وجهود الأكاديمية، وتشريفه حفل التخريج. وأشاد العميد العثمني بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو ولي عهد الشارقة في دعم الأكاديمية، ما أسهم في ما حققته الأكاديمية من تقدم علمي بارز، قائلاً:

إن الحديث عن أكاديمية العلوم الشرطية، وما حققته من إنجازات، تتعدد جوانبه، وأول هذه الجوانب هي التنويه والإشادة بالجهود الجبارة التي تقدمها حكومة الشارقة ممثلة في صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الرقي بالأكاديمية إلى مصاف الأكاديميات والكليات الشرطية المتطورة والمتقدمة علمياً، سواء بموقع الأكاديمية في المدينة الجامعية والبناء والتشييد والتجهيز، أو بالبرامج والخطط التعليمية والتطوير، أو توفير مختلف المعطيات لراحة الطالب في تحصيله العلمي والمعرفي.

وأضاف مدير عام الأكاديمية، قائلاً: الجانب الثاني الذي يرتبط بهذا الحدث، فهو الإشارة إلى مسيرة أكاديمية العلوم الشرطية، والتي تجاوزت ربع قرن من التطور والعطاء، ودورها في خدمة المجتمع والنهوض به .

والتي رسّخت مكانتها وأرست قواعد متينة في صناعة وتقديم تعليم أمني بمستوى رفيع. وألقى الخريج خليفة ناصر الحميري كلمة نيابة عن زملائه الخريجين قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية على تشريف سموه الحفل .

وتفضل سمو ولي عهد الشارقة بتسليم الشهادات للخريجين البالغ عددهم (45) خريجاً وخريجة، منهم 10 حاصلين على درجة الدكتوراه، و35 حاصلين على درجة الماجستير، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

كما تسلم سموه هدية تذكارية من الأكاديمية، وهي عبارة عن مجسم فني يرمز إلى الطلبة الخريجين، وذلك تعبيراً عن تقدير وشكر الأكاديمية لسموه على دعمه الكبير وحضوره ورعايته لحفل التخريج. وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية لسمو ولي عهد الشارقة مع الخريجين وأعضاء مجلس الأكاديمية.

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