تدريب 160 من موظفي طرق دبي في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميز التابع للاتحاد العالمي للمواصلات العامة عن تدريب ما يزيد على 160 من موظفي هيئة الطرق والمواصلات في دبي من مختلف مؤسساتها، وقطاعاتها في عام 2023.

وقال يوسف آل علي، رئيس اللجنة التنسيقية للإشراف على أعمال مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميز مع هيئة الطرق والمواصلات: «إن العام 2023 شهد نتائج طيبة من خلال تدريب 160 من موظفي طرق دبي، ضمن 13 برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمواءمة التطورات الحاصلة في قطاع المواصلات العامة».

وركزت هذه البرامج على: التنقل الآلي، والأمن السيبراني في وسائل النقل العام. وأضاف: «شملت خطة التدريب لعام 2023 تقديم دورات وبرامج تدريبية، وورش عمل متنوعة، اشتملت 100% منها على الورش الحية والتدريب العملي، وبلغ معدل الرضا عن البرامج والدورات التدريبية (90%) في عام 2023».

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