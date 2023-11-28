مشاركون: معرض أبوظبي الدولي التاسع للتمور فرصة لبناء شراكات وتصدير التمور العربية إلى العالم

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أشاد مشاركون في معرض أبوظبي الدولي التاسع للتمور بالأهمية التي يمثلها لهم المعرض من الناحية الاقتصادية والتقنية ما يساهم في فتح أسواق محلية وعربية وعالمية لتصدير منتوجاتهم.

حيث أكد المهندس طلال الفايز ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مكتب الأردن، أن هذا المعرض يعتبر فرصة ذهبية لتبادل الخبرات العلمية والفنية ذات العلاقة بإنتاج وتصنيع وتسويق التمور على المستوى الإقليمي والدولي.

وقالت المهندسة نانسي عمار من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، إن هذا المعرض أتاح لنا الوقوف على واقع هذا القطاع الحيوي نظراً للأهمية الاقتصادية والغذائية التي تمثلها التمور بالعالم، واستشراف مستقبل زراعة النخيل وإنتاج التمور من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد من ابتكارات سواء في زراعة أو إنتاج أو تصنيع أو تسويق التمور.من جهته، قال المهندس محمد رفعت عضو الوفد المصري المشارك في المعرض، إننا سعداء بهذه المشاركة لما يمثل المعرض لمنتجي التمور من أهمية وفرصة ذهبية ننتظرها في كل عام من أجل بناء شراكات قوية مع عدد من الدول المستوردة للتمور المصرية.

في حين قال الدكتور نور الدين شلقامي أمين عام جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، إننا حريصون كما في كل عام على المشاركة في هذا المعرض المتميز لتبادل الخبرات وتسويق التمور السودانية التي تتميز بكون أغلب أصنافها جافة وهذه الميزة تعطيها فرصة تجارية وصناعية عن باقي التمور العربية.

وأكد المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية، أن التمور الأردنية وخصوصاً تمر المجهول يتبوأ موقعاً متميزاً في معرض أبوظبي الدولي للتمور، نحن فخورون بهذه المشاركة وبالعلاقة المتميزة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. وأضاف أن معرض أبوظبي الدولي للتمور يعطي منتجي التمور فرصة لبناء شراكات دولية وتوسيع النطاق الجغرافي لتصدير التمور العربية إلى العالم.

وقال الدكتور ريكاردو سالمون، رئيس الوفد المكسيكي المشارك في المعرض، إن منتجي التمور في المكسيك يشاركون للعام الثاني على التوالي بمعرض أبوظبي للتمور وحققوا فوائد كبيرة من خلال بناء العلاقات والشراكات لتسويق التمور المكسيكية في المنطقة العربية.

تقدير

ووجه رائد حوشية من فلسطين، الشكر لدولة الإمارات ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على إتاحة الفرصة لمشاركة التمور الفلسطينية في هذا المعرض، وأضاف أن التمور الفلسطينية وخصوصاً تمر المجهول له ميزة تنافسية على تمور المنطقة في التصدير وارتفاع الطلب عليه.

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