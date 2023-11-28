المصدر: دبي ـ لؤي عبد الله

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باتت دبي بوصلة الاستثمارات السياحية والفندقية في المنطقة، وشكلت ميدان تنافس للفنادق المحلية والعالمية بدعم من تدفق الزوار، الأمر الذي انعكس على تصدر الإمارة العديد من المؤشرات الفندقية الإقليمية والعالمية، وأسهم في ارتفاع عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى أكثر من 148.8 ألف غرفة فندقية بنهاية سبتمبر الماضي، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحية.

وأفاد التقرير السنوي الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة لزوار دبي خلال عام 2022، أن عدد الغرف الفندقية في المدينة في طريقه إلى تجاوز 152 ألف غرفة بحلول العام 2024، مقارنة مع 146.49 ألف غرفة في 804 فنادق بنهاية 2022. وشهدت صناعة الفنادق في دبي خلال العام الجاري، معدلات نمو كبيرة في استمرار للأداء المتميز في العام 2022، مدعومة بالارتفاع المذهل في عدد الزوار الدوليين الوافدين، وبنمو قطاع السياحة الداخلية.

وأثبت القطاع الفندقي في الإمارة، قدرته على استقطاب استثمارات جديدة بصورة مستدامة، مدعوماً بالتوجهات الحكومية ونشاط الحركة الاقتصادية.

حيث تتصدر المبادرات الحكومية أهم عناصر تشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي، فيما يعتبر الاستثمار الجاري في تطوير البنية التحتية في مطارات الدولة عنصراً آخر يضاف إلى عناصر جذب الاستثمار السياحي التي تتمتع بها الإمارة، وشكل الهامش الربحي الكبير على المشاريع الفندقية أحد أبرز عوامل جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

طاقة استيعابية

وأظهرت بيانات الدائرة، أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي وصل إلى نحو 148.8 ألف غرفة فندقية بنهاية سبتمبر الماضي، ضمن 815 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل نحو 142.7 ألف غرفة فندقية، ضمن 784 منشأة نهاية سبتمبر 2022 بنمو4 % في عدد الغرف الفندقية.

ووفق التقرير الشهري للدائرة، استحوذت الغرف الفندقية من فئة «5 نجوم» على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.3 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «4 نجوم» بـ28 %، مسجلة نحو 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 188 منشأة.

بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على نحو 20 % من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29 ألف غرفة فندقية، ضمن 276 منشأة فندقية، أما الشقق الفندقية فقد وصل عددها إلى نحو 26 ألف شقة ضمن 195 منشأة، لتستحوذ بذلك على 17 % من حجم السوق الفندقية.

وشهد القطاع السياحي في دبي، افتتاح 11 منشأة فندقية جديدة، نصفها للفنادق الفخمة من فئة 5 نجوم، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2023.

مبيعات الشقق الفندقية

وسجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، 3445 صفقة بيع لشقق وغرف فندقية بقيمة نحو 6.9 مليارات درهم، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقابل 3153 صفقة بقيمة 6.1 مليارات درهم في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو 13% في قيمة المبيعات، و9% في عدد صفقات البيع. وتضمنت مبيعات العقارات الفندقية منذ بداية يناير حتى نهاية أغسطس الماضي .

والتي بلغت 2220 صفقة بيع لشقق فندقية بقيمة 5.2 مليارات درهم، منها 740 صفقة بيع لشقق على الخريطة بقيمة 1.4 مليارات درهم، إضافة إلى 1480 صفقة بيع لشقق فندقية جاهزة بقيمة 3.8 مليارات درهم.

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