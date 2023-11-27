نهيان بن مبارك يتفقد منافسات مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023 بمشاركة 31 دولة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يتنافس حالياً شباب 31 دولة من 5 قارات، في مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023، التي ينظمها لمدة ثلاثة أيام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن القيادة الرشيدة ترسخ نجاحات وتميز الإمارات في تحقيق التعايش السلمي والأكاديمي والعلمي بين دول العالم أجمع، وهو الأمر الذي يتجسد في استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لشباب 31 دولة من 5 قارات، للمنافسة في مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023.

جاء ذلك خلال الجولة، التي قام بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لتفقد منافسات المسابقة، حيث التقى نخبة من المواهب الوطنية والعالمية الشابة، داعياً الجميع إلى التنافس بإبداع ليكون لهم دور فاعل في تطوير التخصصات التقنية والمهنية باعتبارها الأساس الراسخ لتقدم الأمم.

كما أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بنجاحات مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في استحداث المنظمة الآسيوية للمهارات، وتنظيم الدورة الأولى ثم الثانية من مسابقة مهارات آسيا العالمية، وهو الأمر الذي ينسجم مع جهود القيادة الرشيدة، وحرصها على مواصلة الجهود المبتكرة لبناء القدرات الإبداعية للكوادر الوطنية المتميزة.

وقد رافق معاليه خلال الجولة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية، الذي قدم شرحاً حول نظام وآلية سير المسابقة، وأهدافها الرامية لتمكين الشباب من استشراف المستقبل المستدام في العالم، من خلال صناعة أجيال واعدة وقادرة على الإبداع والابتكار في كافة المجالات.

وبدورها أشادت منظمة مهارات آسيا العالمية، ونخبة دولية من مسؤولي وخبراء التعليم التقني والمهني في العالم بالاحتفال الدولي المتميز؛ الذي نظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، للإعلان عن افتتاح الدورة الثانية من مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023؛ التي تقام منافساتها خلال الفترة من 27-29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 31 دولة، يتنافسون في 28 مهارة صناعية وتكنولوجية ومهنية.

وأجمع المسؤولون والخبراء على نجاح «أبوظبي التقني» خلال الاحتفال في تسليط الأضواء على أن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطورها الحالي قد قام على مهارات الأجداد في الصيد، والصناعات التراثية العديدة، وصولاً إلى الحاضر والمستقبل، الذي يصنعه شباب الإمارات بمهاراتهم الإبداعية، التي عليها تتطور الدول وتتقدم الشعوب.

شهد الاحتفال نخبة من وزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة والدكتور مبارك سعيد الشامسي مؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بجانب أعضاء مجلس إدارة منظمة مهارات آسيا العالمية، ونخبة من مسؤولي وخبراء التعليم التقني والمهني في العالم.

بدأ الاحتفال بالكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور مبارك سعيد الشامسي؛ قال فيها: إن رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة لصناعة الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات التقدم الصناعي والتكنولوجي في الحاضر والمستقبل.

وأعرب مؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ عن تقدير مجلس إدارة المنظمة؛ لجهود القيادة الإماراتية الرشيدة؛ في المبادرة بإنشاء المنظمة الآسيوية للمهارات، وأن تكون العاصمة أبوظبي مقراً دائماً لها، إضافة إلى تمكين «أبوظبي التقني» من النجاح المشهود له من الجميع؛ في تنظيم الدورة الأولى من مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2018.

رعاية وأهداف

وأضاف الشامسي: إن رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد لهذا الحدث المهام ترسخ حرص الإمارات على توفير كافة المقومات والإمكانات، التي تمكن المنظمة من العمل، وفق استراتيجية متقدمة ذات معايير عالمية وبأهداف من بينها تحقيق التقدم التعليمي والصناعي في مختلف الدول، بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أن هذه المسابقة؛ من البرامج الرئيسية لبناء أجيال جديدة من شباب آسيا الواعد، بجانب تحقيق عدة أهداف، منها التأكيد على أهمية المهارات المهنية في المجتمع الآسيوي والدولي، وضرورة توفر المناخ الأكاديمي والعلمي السليم للتنافس بين الشباب الماهر من جميع أنحاء العالم.

كما شهد الاحتفال موكباً رائعاً لرايات 31 دولة؛ حرص المشاركون خلاله على حمل رايات دولهم، معربين عن فرحتهم بالمشاركة في المسابقة وتمثيل بلادهم، مؤكدين حرصهم على التنافس بقوة وشرف للفوز بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

كما تضمن الاحتفال ملحمة وطنية تاريخية، تعكس التحول الحضاري العظيم، الذي شهدته دولة الإمارات في كافة المجالات، انطلاقاً وتأسيساً على التراث الإماراتي الأصيل، وسط شعور بالفخر والسعادة من الجميع.

وفي ختام الاحتفال أدى كبير الخبراء ومجموعة من المتسابقين؛ قسم المشاركة في المسابقة بالعربية، والإنجليزية والصينية،، متعهدين بالالتزام التام بكافة معايير الأداء النظيف وروح المنافسة، التي تعكس شفافية المسابقة وقوة الأداء، ومصداقية النتائج.

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