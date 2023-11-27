الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً رطباً على المناطق الداخلية والشمالية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف ، صحواً إلى غائم جزئي ، حيث تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية.والرياح جنوبية شرقية تتحول شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الداخلية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي -تميل درجات الحرارة للانخفاض .

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة غرباً بعد الظهر على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الداخلية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وعلى أقصى شمال الدولة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة - انحفاض آخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة غرباً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الداخلية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: مضطرب صباحاً غرباً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب على المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق شرقاً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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