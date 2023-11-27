تعاون شرطة أبوظبي وهيئة الدفاع المدني مع شركة أبوظبي للتوزيع

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني اجتماعاً مع شركة أبوظبي للتوزيع، برئاسة المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان ممثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وسعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التنسيق والتعاون، وتبادل الخبرات بين الجهتين في العديد من المجالات التطويرية.

واطلع الحضور على الإنجازات والمشاريع التطويرية الرائدة، التي تطبقها شرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وفقاً لأفضل الممارسات.

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