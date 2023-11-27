سلطان النيادي: أطمح إلى خوض مهمة فضائية جديدة وفق المسار الذي رسمته لنا قيادتنا الرشيدة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة صباح أمس رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بحضور بعض من زملائه في البعثة الاستكشافية 69 إلى محطة الفضاء الدولية وهم رائد الفضاء فرانك روبيو، وستيفن بوين، وديميتري بيتيلن، إلى جانب حضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والطاقم الطلابي بالجامعة الذي تفاعل كثيراً بحضور «النيادي»، والإشادة بتجربته الملهمة الاستثنائية والملهمة.

وقال معالي زكي أنور نسيبة: «تتشرّف جامعة الإمارات باستقبال ابن الإمارات البار رائد الفضاء سلطان النيادي الذي تمكن من تحقيق حُلم مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإنجاز أطول مهمّة فضائية في تاريخ العرب».



شباب الوطن

وأضاف: «نعم لقد آمنت القيادة الرشيدة منذ بدء فجر الاتحاد بأن شباب الوطن القوّة المُحرّكة والدافعة التي ستُسهم في تحقيق الإنجازات والنجاحات التي تُبرز ريادة الوطن، وإن المستحيل مُجرد كلمة لا وجود لها في قاموس مسيرة الإمارات نحو العالمية في المجالات كافة، وإن إمكانات شبابها وبناتها تتجاوز الأحلام إلى أفعال وأعمال إبداعية تُبهر الجميع».

روح الفريق

واستعرض رائد الفضاء سلطان النيادي الذي حقق طموح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بخوضه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، في اللقاء الملهم، تجربته الثرية مع زملائه على متن محطة الفضاء الدولية.

وأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد في إنجاز أي مهمة، مضيفاً «تمكنت ولله الحمد من إتمام المهمة في محطة الفضاء الدولية، وأطمح إلى خوض مهمة أخرى وفق المسار الذي رسمته لنا رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق الريادة في مجالات الفضاء كافة، وليس هذا فحسب، فالمهمة التاريخية التي قمت بها مع فريق العمل تعد حافزاً كبيراً لنا على مواصلة مسيرتنا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات غير المسبوقة في مجال استكشاف الفضاء أيضاً».

وأشار إلى مدى سعادته بتواصله المستمر سابقاً ومن الفضاء عبر «لقاء من الفضاء» مع الطلبة الذين يمثلون جيل المستقبل، مؤكداً أهمية إلهام أجيال المستقبل استكمال مسيرة استكشاف الفضاء.

مختبرات رائدة

كما أشاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في جولته في الجامعة بالمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وعدد من المختبرات الرائدة في الجامعة.

وفي الجلسة تنوعت أسئلة الطلبة والطالبات الموجهة لرائد الفضاء سلطان النيادي، الذي حرص على الإجابة عنها بأسلوب علمي جاذب، وكانت عن إمكان استدامة المهمات الفضائية في المستقبل، والتجارب العلمية التي أجراها في الفضاء، ولا سيما أنه قام بتنفيذ أكثر من 200 تجربة علمية، وعن شعوره كونه صاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، حيث قضى في الفضاء ستة أشهر، إلى جانب رغبتهم في معرفة أبرز التجارب والبحوث التي قام بها في محطة الفضاء الدولية.



رحلة طموح

وفي سياق متصل أكد طلبة وطالبات في جامعة الإمارات أن تجربة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تدفعهم إلى السير في رحلة طموح لا تعرف للمستحيل معنى، وإثبات تفوقهم وقدراتهم وإمكاناتهم في اجتياز جميع التحديات والعقبات، وتحقيق آمال وأحلام القيادة الرشيدة في الدولة بحجز مقعد دائم للإمارات ضمن رحلات الفضاء المستقبلية.

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