مدارس حماية بشرطة دبي تنظم محاضرة توعية لمرضى السكري

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مكتب حماية للتربية والتعليم بالتعاون مع المركز الصحي لشرطة دبي، محاضرة توعية لطلبة مدارس حماية للبنين، بمرض سكري الأطفال وأعراضه وأسبابه وكيفية الوقاية منه.

وأكد المقدم عبدالله السويدي مدير مدارس حماية للتربية والتعليم، أن تنظيم برنامج التوعية يهدف إلى نشر التوعية الصحية، والتشجيع على تبني أنماط الحياة الصحية بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على صحة سليمة لهم ولأطفالهم بما يحقق لهم الراحة والسعادة.

وأكد جمال الشيبة مدير مدارس حماية للبنين، أهمية توعية الطلاب بمرض السكري من ناحية أسبابه وأعراضه، وكيفية معرفة الطالب المصاب بداء السكري، ومؤشر الهبوط والارتفاع في السكر عند الأطفال وكيفية العلاج، والوقاية منه، إضافة إلى أهمية ممارسة الرياضة والمشي وتناول الغذاء الصحي لضمان حياة صحية سليمة، وضرورة إجراء فحوص طبية لقياس نسبة السكر في الدم، وقياس الضغط للموظفين، وتوجيه النصائح الإرشادية والتوعية لهم لتبني حياة صحية خالية من الأمراض.

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