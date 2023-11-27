مسؤولون يؤكدون أهمية دور المجلس الاستشاري بالشارقة في مساعدة الجهات الحكومية

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد مسؤولون على أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إشراك المواطنين في العمل البرلماني من خلال عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عززت من قيم الشراكة المجتمعية ودورها في المجلس، كما أشادوا بالإقبال الكبير من قبل المواطنين للتسجيل في الهيئات الانتخابية والذي تجاوز واحداً وخمسين ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثين ناخباً وناخبة.

وأكدوا أن الدورة الثالثة من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لعام 2023م تثبت يوماً بعد يوم نجاحها في تعزيز مشاركة المواطنين بصنع القرار وإيصال صوتهم إلى أصحاب القرار، مما ينعكس على تعزيز التواصل بين المجلس والمجتمع وتوجيه سياسات الإمارة نحو مستقبل مستدام ومزدهر.

وأثنوا على دور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المتواصل منذ إنشائه في عام 1999م، بدعم سياسات حكومة الشارقة التنموية والمستدامة، وما يعمل عليه المجلس من مساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ برامجها وسياساتها في الارتقاء بالخدمات وتجويد الأداء، وكذلك في استشراف تطلعاتها المستقبلية وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

رؤية استشرافية

أكد المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أنه في ظل الاستعدادات القائمة، للدورة الثالثة لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تتجلى الرؤية الاستشرافية السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي سعت إلى ترسيخ مبدأ التشاور وتعزيز مشاركة المواطنين في خدمة وطنهم وأبناء بلدهم.

وأضاف: «هيأت الظروف التي أسهمت في إعداد وعي مجتمعي يدرك أهمية الانتخابات، ويتحلى بمزيد من التفاعل والمشاركة»، لافتاً إلى مستوى الإقبال والحس الوطني من قبل المواطنين والمواطنات وإدراك دورهم في أهمية المشاركة الإيجابية والتسجيل في الهيئات الانتخابية التسع والتي تؤكد المسؤولية والأمانة الوطنية، بأن يدرك كل فرد حقوقه وواجباته كناخب أو مرشح، بهدف تحقيق التشاور للوصول إلى الغايات المرجوة، مؤكداً حرص الدائرة على دعم المشاركة الفاعلة للمواطنين بتعزيز الوعي والتحفيز على التفاعل مع الحدث.

إرساء التجربة

من جانبه لفت الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس) والذي تشرف سابقاً بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إلى أن المجلس الاستشاري قطع شوطاً مهماً في إرساء التجربة الانتخابية خلال الدورتين السابقتين، ليتم استكمالها في الدورة الحالية بنجاح لافت ومؤشرات تدعو للتفاؤل بالإقبال على التصويت خلال شهر ديسمبر المقبل.

ونوه إلى الأثر الإيجابي للانتخابات ودورها في خدمة أجيال الحاضر والمستقبل، وتحقيق طموحات أبناء إمارة الشارقة وتطلعاتهم المستقبلية، لافتاً إلى أن المشاركة بالانتخابات حق وواجب وطني وللتجربة الانتخابية أهميتها في تعزيز مبدأ الشورى والشفافية.

مسيرة نجاح

أكد علي أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، أهمية مسيرة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التي حققت نجاحاً كبيراً منذ التأسيس في عام 1999م، تجسيداً للرؤى السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ترسيخ مبدأ الشورى وتحقيق الأهداف والاختصاصات التي وضعها سموه للمجلس في أن يكون المجلس عوناً لكافة الجهات الحكومية، ومسانداً لها في تحقيق أهدافها وسياساتها في تجويد الخدمات والارتقاء بمنظومة الأداء.

ولفت أبو غازيين إلى جهود اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في تنظيم الانتخابات وتوفير الأدوات والآليات والكوادر المساهمة في إنجاز عملية المشاركة في التسجيل بأقل من دقيقة، مما يعكس مدى نجاح هذه التجربة وما زاد من نجاحها الإقبال الكبير على عملية التسجيل والذي بلغ 51637 مسجلاً، مشيراً إلى وعي المواطنين لخدمة الوطن والمشاركة في هذا العرس الوطني.

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