طقس الإمارات غداً .. صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:53 المد الثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 20:08 والجزرالثاني عند الساعة 07:07.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:08 والمد الثاني عند الساعة 23:12 والجزر الأول عند الساعة 16:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:55.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 21 75 30

دبي 29 23 75 40

الشارقة 28 20 80 35

عجمان 29 22 95 40

أم القيوين 28 22 90 35

رأس الخيمة 29 18 95 35

الفجيرة 28 21 85 35

العـين 30 18 85 30

ليوا 31 15 80 25

الرويس 31 18 80 40

السلع 32 20 85 45

دلـمـا 28 22 70 40

طنب الكبرى 27 26 80 50

طنب الصغرى 27 26 80 50

أبو موسى 27 27 80 50.



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