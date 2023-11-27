«دبي الصحية» تطلق «صندوق الطفل» لعلاج 3000 طفل سنوياً في مستشفى الجليلة

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، عن إطلاق دبي الصحية «صندوق الطفل»، التابع لمؤسسة الجليلة، بقيمة 50 مليون درهم إماراتي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أطلقت دبي الصحية «صندوق الطفل»، التابع لمؤسسة الجليلة، بقيمة 50 مليون درهم إماراتي، ويهدف للتكفل بعلاج 3000 طفل سنوياً في مستشفى الجليلة للأطفال».

وأضاف سموه: «ملتزمون بتوفير أفضل أشكال الرعاية الصحية للأطفال ضمن منظومة دبي الصحية، ونثمّن جهود الجهات المانحة والداعمة، وكل من يساهم معنا في مبادرات دبي الاجتماعية والإنسانية».

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