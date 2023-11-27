مركز النقل المتميّز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدرب 160 من موظفي "طرق دبي" في 2023

المصدر: البيان

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أعلن مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز، التابع للاتحاد العالمي للمواصلات العامة عن تدريب ما يزيد عن 160 من موظفي هيئة الطرق والمواصلات من مختلف مؤسساتها وقطاعاتها في عام 2023، وذلك ضمن حزمة من البرامج التطويرية وروش العمل المتخصصة، يقودها نخبة من الخبراء في مجال الطرق والمواصلات، وتأتي هذه النتائج ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد العالمي للمواصلات العامة والهيئة وذلك في سبيل تعزيز الكفاءات الوظيفية بمختلف المهارات والأدوات لمواكبة التطورات في قطاع المواصلات العامة على مستوى المنطقة والعالم.

وقال يوسف آل علي، رئيس اللجنة التنسيقية للإشراف على أعمال مركز الشرق الأوسط وشمال افريقيا للنقل المتميز مع هيئة الطرق والمواصلات: "شهد العام 2023 نتائج طيبة من خلال تدريب 160 من موظفي طرق دبي، ضمن 13 برنامج تدريبي متخصص لموائمة التطورات الحاصلة في قطاع المواصلات العامة، وركزت هذه البرامج على: التنقل الآلي، والأمن السيبراني في وسائل النقل العام، وتشغيل وصيانة الحافلات الكهربائية، والتنقل الكهربائي في وسائل النقل العام، وتخطيط وتنفيذ السكك الحديدية في المنطقة الحضرية وبرنامج إدارة الازمات والطوارئ.

وأضاف آل علي: "شملت خطة التدريب لعام 2023، على تقديم دورات وبرامج تدريبية وورش عمل متنوعة، شملت 100% منها على الورش الحية والتدريب العملي. وبلغ معدل الرضا عن البرامج والدورات التدريبية (90%) في عام 2023 الأمر الذي يدل على كفاءة الخطط التدريبية التي وضعها المركز، في سبيل تقديم أفضل الحلول والخدمات في قطاع المواصلات العامة لشريكها الاستراتيجي هيئة الطرق والمواصلات، وغيرها من المنظمات والشركات المرموقة على مستوى العالم".

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