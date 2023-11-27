أحمد بن محمد يطلق مشروع "صندوق الفرجان" لتمويل المشاريع الاجتماعية في الأحياء السكنية بدبي

المصدر: البيان

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أطلق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، مشروع «صندوق الفرجان» لتمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه في «إكس»: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وتعزيزاً لجودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، نطلق مشروع "صندوق الفرجان" لتمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما يُعزز من الترابط المجتمعي».

وأضاف سموه: «ستمثل أفكار المواطنين في مختلف الأحياء أولوية في أي مشروع يتم دعمه ضمن الصندوق، فهدفنا دوماً الارتقاء بجودة حياة المواطنين ودعم كل مشروع وفكرة متميزة من أجل أهل دبي».

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