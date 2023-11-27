استئصال ورم سرطاني نادر لمريضة بمستشفى خليفة الطبية

المصدر: وام

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أجرت مجموعة "بيورهيلث" أكبر عملية جراحية معقدة في "مدينة الشيخ خليفة الطبية" لمريضة كانت تعاني تكرار ظهور ورم سرطاني في القولون.

وتم إجراء العملية الجراحية على يد فريق جراحة القولون والمستقيم بالتعاون مع فريق طبي متعدد التخصصات، ما يعكس الخبرات العالية التي تتمتع بها الفرق الطبية وتفانيهم في تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية.

وقد تكرر ظهور الورم بعد أن تمت إزالة جزء من أمعاء المريضة الغليظة وخضوعها للعلاج الكيميائي لعلاج السرطان في القولون، وكشفت عمليات المسح اللاحقة عن ظهور كتلة سرطانية كبيرة قريبة من العديد من أعضائها الرئيسية.

وقالت الدكتورة سارة البستكي، استشاري جراحة القولون والمستقيم في "مدينة الشيخ خليفة الطبية" ورئيس قسم الجراحة العامة: «تعد إزالة مثل تلك الأورام النادرة بنجاح تحدياً كبيراً، وقد أظهر فريقنا الطبي خبرات متميزة وتفانياً كبيراً خلال إجراء الجراحة».

وأضافت: «تلتزم مدينة الشيخ خليفة الطبية بمواصلة تقديم معايير التميز في الرعاية الصحية ورعاية المرضى بما يتماشى مع رؤية "بيورهيلث" وشركة "صحة"».

من جانبها، قالت المريضة لوليتا رايموندو: «شرحت الدكتورة سارة وفريقها حالتي بدقة، وحددوا موعداً لإجراء الجراحة، وقدموا لي رعاية استثنائية».

والجدير بالذكر أن سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً في جميع أنحاء العالم حيث يمثل نحو 10% من جميع حالات السرطان، وعلى الرغم من ذلك فمن الممكن تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بشكل كبير من خلال إجراءات وقائية بسيطة مثل الالتزام بنمط حياة صحي والمواظبة على الكشف المبكر بإجراء تنظير القولون كل عشر سنوات أو فحص البراز سنوياً، بحسب توصيات دائرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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