شرطة أم القيوين تخفض المخالفات المرورية 50 % حتى الأسبوع الأول من يناير

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين عن تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% ابتداءً من الأول من ديسمبر، وحتى الأسبوع الأول من يناير المقبل، أي في السابع من يناير، وجاء الإعلان عن تخفيض المخالفات المرورية بأم القيوين 50% تزامناً مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد ال 52.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة أم القيوين أن تخفيض المخالفات المرورية 50% يشمل كل أنواع المخالفات المرتكبة في إمارة أم القيوين قبل تاريخ 1-11- 2023، باستثناء المخالفات المشددة، وذلك من تاريخ 1-12-2023، حتى 7-1-2024.

استفادة

ودعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من قرار خفض المخالفات، وتسوية الأوضاع قبل انتهاء المدة المقررة، كما دعتهم إلى ضرورة التقيد باللوائح والقوانين المروية تجنباً للمخالفات والحوادث المرورية المميتة.

مخالفات مستثناة

وبينت القيادة العامة لشرطة أم القيوين أن المخالفات المستثناة من الخصم هي قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وقيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، وتجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كم / الساعة، أو إحداث تغييرات في محرّك المركبة أو القاعدة (الشاصي).

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